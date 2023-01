Edurne hace un comentario impactante sobre los hijos de Shakira

Edurne ha decidido no esconderse más y se ha posicionado en una de las polémicas más sonadas de los últimos días. Tras el gran revuelo que se ha formado con el estreno de la última canción de Shakira, esta cantante española ha hecho un sorprendente comentario sobre los hijos de su compañera.

Todo apunta a que este huracán colombiano está muy lejos de terminar. Y es que, desde que el pasado 11 de enero, salió a la luz la Music Sessions número 53 de Bizarrap, el mundo entero se ha posicionado a favor de alguien.

Y, mientras que Piqué ha tomado la decisión de no darle más importancia al tema, la compañera de profesión de Edurne ha optado por destruir la imagen pública de su exmarido. Lo ha hecho con frases tan duras como “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Ahora, y después de conocer las opiniones de otros famosos, como Ibai Llanos o Chenoa, la jueza deGot Talentse ha querido pronunciar al respecto y no se lo ha pensado dos veces a la hora de comentar la delicada situación de los hijos de la colombiana.

Edurne habla alto y claro sobre los hijos de Piqué

Edurne está muy cansada de todas las críticas que está recibiendo la de Barranquilla por su nuevo single. Por eso, durante la rueda de prensa de los XXVII Premios Cadena Dial de pasado 17 de enero, la pareja de David de Gea no dudó en pronunciarse al respecto.

Sin pelos en la lengua, la televisiva fue una de las más claras a la hora de opinar sobre este tema. “Me parece maravilloso que las mujeres en general expresen lo que sienten y lo hagan como les dé la gana”, aseguró durante este importante evento musical.

Sin querer entrar en detalles, la exparticipante de Operación Triunfo se mostró muy molesta por todas los comentarios ofensivos que ha recibido su compañera, sobre todo, por los relacionados con sus dos hijos.

Y es que, muchos consideran que la cantante no ha pensado en Milán y Sasha a la hora de crear esta polémica canción y de arremeter con dureza contra su padre.

“Solamente se habla de ella. ¿Y papá? No sabemos lo que ha pasado ahí, es una cosa de dos. Lo que me parece injusto es que solamente se culpe a Shakira porque ha sacado una canción y se diga «pobres niños». No me quiero meter, porque no lo sé, pero no es justo”.

A continuación, y visiblemente molesta, Edurne recordó que “hay un montón de artistas que han hablado de desamor y de sus parejas y nadie les ha dicho nada”.

Finalmente, y hablando de su propia carrera musical, la extriunfita aseguró que a ella nunca le ha hecho falta cantarle al desamor. “No me he sentido despechada, he sido muy feliz y no he tenido que vivir ninguna situación así. Espero no vivirla”.

Edurne no ha sido la única en pronunciarse

Edurne no ha sido la única persona que ha decidido compartir su punto de vista públicamente. Y es que, desde que salió a la luz esta canción, tanto personas anónimas como famosas se han querido pronunciar al respecto.

Y, aunque algunos, como Brays Efe, han querido hacer uso de su sentido del humor, otras celebridades como Violeta Mangriñán se han mostrado mucho más tajantes al respecto.

“Me encanta porque va a facturar millones tirándole mierda al ex que le hizo daño. Lo único que no comparto es que hable de la pareja de él, si ella no era amiga de esa chica. Aquí, el único que debía rendirle cuentas, es él”.

Por otro lado, miles de usuarios de las redes sociales han culpabilizado directamente a Piqué porque, según ellos, “fue él quien no pensó en sus hijos cuando llevaba Clara a la casa de ambos”.

Otros, en cambio, consideran que el dolor de la compañera de Edurne puedes responder únicamente a una táctica de marketing: “Yo creo que es una estrategia, que está cero dolida y solo está siendo inteligente”.

