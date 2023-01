El duro aviso que Juan Carlos le hizo a Bárbara Rey cuando rompieron

Juan Carlos siempre ha tenido fama de conquistador, supuestamente ha estado con mujeres bastante conocidas y poderosas. Bárbara Rey forma parte de este selecto grupo y nunca lo había contado, pero ha pasado algo que le ha hecho cambiar de opinión. Antena 3 ha producido una serie sobre su vida, se llama Cristo y Rey y está sacando a la luz todo lo que nadie sabía.

Juan Carlos de Borbón estuvo enamorado de Bárbara, no fue una amante más y llegó a prometer que iba a cambiar de vida por ella. Le advirtió de que doña Sofía siempre iba a ser la consorte por motivos históricos, aunque ya no ocupaba su corazón. La actriz llegó a creérselo, pero enseguida se dio cuenta de que su relación no tenía futuro, incluso pensó que era bastante peligrosa.

| España Diario

Bárbara Rey habló con el emérito y le dijo que quería romper, fue entonces cuando él le lanzó un serio aviso. “A un rey no se le deja nunca”, le avisó Juan y ella no tuvo en cuenta esta advertencia porque estaba curtida en otras batallas.

Bárbara le plantó cara al marido de doña Sofía y lo hizo como solamente ella sabe hacerlo: delante de millones de espectadores. Juan Carlos le había regalado un collar y le pidió que no se lo pusiera nunca en público para no levantar sospechas. Rey no le hizo caso, para demostrar que no iba a cumplir sus órdenes, y exhibió la joya en una de sus entrevistas.

El emérito puede estar tranquilo porque su antigua “amiga entrañable” no le quiere hacer daño, no pretende contar ningún secreto. Es cierto que está concediendo entrevistas bastante sinceras, pero tampoco ha contado nada que nadie sepa. Piensa que todos los periodistas han hablado de este tema y cree que ha llegado el momento de dar su versión de los hechos.

🔴 Don Juan Carlos hace una confesión sobre su situación que causa impacto

Juan Carlos no se tomó bien la ruptura

Juan Carlos de Borbón avisó a la actriz de que dejar a un rey era complicado, prácticamente una tarea imposible. Bárbara no tuvo miedo y tomó la decisión porque consideró que era lo más acertado para todos: no estaban haciendo ningún bien. Los espectadores de su serie se han quedado sin palabras porque hay algo que nadie conocía y que ahora se ha confirmado.

| Mediaset

La ex de Ángel Cristo llegó a querer al rey, sus sentimientos eran sinceros y en ocasiones pensaba que la historia podría consolidarse. Eran planteamientos fugaces que más adelante se desvanecieron porque el emérito no quería dejar a doña Sofía. Cabe la posibilidad de que la griega estuviera al tanto de todo porque una amistad tan especial no puede esconderse tan fácilmente.

Algunos medios aseguran que esta relación duró 19 años, pero Bárbara asegura que solamente estuvieron cuatro años juntos. Después volvieron a hablar por teléfono en alguna ocasión, aunque nunca volvieron a tener una cita romántica. Ella se dio cuenta de que no podía seguir así: no estaba preparada para ser “la otra”, tenía demasiado talento.

Juan Carlos le hizo un bonito regalo a Bárbara Rey

Bárbara ha recibido muchas críticas, le han acusado de aprovecharse del monarca para ganar dinero y es justo al contrario. El emérito le regaló un collar, que fue el que mostró después de la ruptura, pero no hubo ninguna otra joya en la relación. Ella también le regaló un reloj de gama alta, lo que demuestra que su intención no era sacarle el dinero.

Rey tiene la conciencia tranquila, sabe que lo que hubo entre ellos no fue nada negativo, por eso no habla mal de su amigo. De hecho ha reconocido que quiere que vuelva a España, piensa que su exilio es de todo menos justo. “Ha hecho muchas cosas buenas”, comenta en una entrevista que recoge la revista Pronto.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp