El durísimo insulto que usaría Carmen Borrego para hablar de su familia

Carmen Borrego está viviendo un momento bastante difícil porque ha descubierto que el chófer de su madre podría ser un traidor. Gustavo Guillermo supuestamente ha grabado a la familia Campos en actitudes comprometidas y Borrego sale perdiendo. Según han contado en Sálvame, no habla bien de Alejandra Rubio y usaría un insulto bastante grave para referirse a ella.

Carmen Borrego ha reconocido que en el pasado tuvo problemas con su sobrina, pero promete que todo está más que solucionado. Asegura que para ella lo más importante es su familia y que no haría nada que pudiera perjudicar a nadie de los suyos. Sin embargo, Kiko Matamoros ha desvelado que en privado tiene un discurso diferente y mucho más polémico.

Carmen ha negado a su compañero, quien asegura que existe una grabación suya refiriéndose a alguien de su familia como “put*”. Borrego promete que nunca ha utilizado ese término, por muy enfadada que estuviera. Los colaboradores de Sálvame han hecho sus apuestas y todos coinciden en lo mismo: la persona que recibiría este insulto sería Alejandra Rubio.

“A mí no me escucharás decir de un sobrino o una sobrina que utilice los epítetos que utiliza Carmen al hablar de Alejandra”. Kiko asegura que hay pruebas que demostrarían el presunto insulto, unas grabaciones que no dejan en buen lugar a Borrego. Supuestamente no habla bien de su familia y considera que es “la tonta del pueblo” porque se lleva todas las críticas.

Borrego ha prometido que en ningún momento insultó a su sobrina con una palabra tan ofensiva, por muy molesta que estuviera. Lo que Matamoros insinúa es que su compañera se refiere a Alejandra como “la put* de mi sobrina”. La tertuliana ha negado la mayor y se ha mostrado bastante afectada porque no sabe cómo frenar lo que está pasando.

Carmen Borrego ya no tiene límites

Carmen está cansada de dar la cara en polémicas que nada tienen que ver con ella, por eso ha hablado claro sobre su situación. Está claro que una persona, en este caso Gustavo Guillermo, ha grabado a las Campos en más de una ocasión. Supuestamente existen tres grabaciones y Borrego no entiende que su nombre sea siempre el más perjudicado.

“Lo que no puede ser es que se grabe a una persona de manera ilegal y que todos se dediquen a especular. Una vez más, a la única a la que se le ha grabado es a mí, la mala y la mala soy yo. Estoy muy cansada y no he hecho nada malo”, declaraba en una llamada telefónica con la voz entrecortada.

Las Campos se han visto envueltas en un revuelo sin precedentes y no saben cómo comportarse porque quieren proteger a María Teresa. La presentadora, según cuentan sus hijas, está “en una situación de vulnerabilidad” y no quieren hacerla daño. Por eso siguen contando con los servicios de Gustavo, el hombre que ha traicionado a la presentadora.

Carmen Borrego prefiere dar la cara

Carmen ha descubierto que su compañero Kiko Hernández iba a someterse al Polideluxe y ha tomado una decisión. En lugar de hacer lo que ha hecho Terelu, ha preferido dar la cara y responder a las dudas que hay encima de la mesa. Este ejercicio de valentía ha demostrado que no tiene nada que esconder, por eso se atreve a dar la cara.

Borrego está decepcionada con Gustavo y ha reconocido que no era tan amigos como parecía. Es cierto que en el pasado tenían una relación fantástica, pero la actualidad es muy diferente. Llevan tiempo sin compartir cenas y fiestas fuera del trabajo.

