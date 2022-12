Dónde se escapaba Ana Duato cuando querían meterla 30 años en la cárcel

Ana Duato ha vivido todo un calvario durante el año 2021. Desde hace dos años, la actriz tiene que vivir los peores años de su vida a nivel judicial. La protagonista de la serie conocida Cuéntame ha tenido que sentarse en el banquillo por presuntos delitos contra Hacienda.

31 años de prisión y casi trece millones de euros le fueron solicitados por el fiscal. ¿Pero cuál ha sido el delito concreto que ha cometido la actriz? Parece ser que el origen del gran problema fue un presunto delito de fraude fiscal.

Ana Duato, según su entorno, ha vivido "momentos de angustia y desesperación". Por ello, la profesional, cuando ha podido, siempre se ha escapado lejos para poder evadirse del tema. Además, hay que mencionar que no ha sido la única del reparto de Cuéntame que ha tenido problemas con la justicia.

Se ha conocido que otros compañeros también se han visto involucrados en casos similares. También han tenido que pagar una cierta cantidad de dinero y han sido condenados a 'x' años de cárcel.

Ana, según ha salido publicado, se escapaba a unas conocidas islas de España para alejarse del ruido mediático. Lo hacía hasta que la prensa descubrió su escondite.

El peor año para la actriz

Ana Duato, la protagonista de la serie Cuéntame, ha tenido una lucha en el año 2021 con la justicia. La actriz ha tenido que sobrevivir a un año muy complicado a nivel judicial. ¿Pero, cuál fue el motivo de que tuviese que sentarse en el banquillo?

La profesional fue acusada por presuntos delitos contra Hacienda. Un caso en el que el fiscal le solicitaba 31 años de prisión y una cantidad cercana a los trece millones de euros.

Ana Duato tuvo que soportar esta dura situación en la que su entorno aseguraba que vivía "momentos de angustia y desesperación, porque la situación que se le presentaba es durísima". La actriz confiaba en sus abogados, pero a pesar de ello, el problema era complicado y nadie podía negarlo.

Ana Duato se escapaba a las Baleares

Gracias a su sobrina Sara, se hizo público algún que otro detalle que nadie conocía en el espacio televisivo de Socialité. "Mi tía está muy afectada, sale poco y se apoya totalmente en nuestra familia". "Cuando puede se marcha a las Baleares, para disfrutar del mar y del buceo. Afición que comparte con su hijo".

Las islas Baleares han supuesto una vía de escape para Ana Duato cuando se enfrentaba a este duro problema con Hacienda. Todo un lugar donde disfrutaba del buceo y del mar al lado con su hijo, Miguel Bernardeau.

La sobrina mencionaba: "Cualquier persona tendría miedo de entrar en prisión y más ahora que se está castigando más que antes".

Unas declaraciones dadas que no gustaron a Ana Duato en su día. Ya que han tenido en más de una ocasión una conversación sobre las palabras con los medios. La actriz pidió expresamente a su sobrina que guardase silencio y que no interviniese en problemas televisivos, algo que no ha llevado a raja tabla.

Ana Duato no ha sido la única que ha tenido problemas con la justicia estos últimos años

Sí, habéis leído bien. La protagonista de Cuéntame no ha sido la única de la serie que ha tenido algún que otro roce con Hacienda. Su compañero de reparto, Imanol Arias, también se ha visto involucrado.

El Fiscal pidió al compañero de Ana Duato diez millones de euros y 27 años de cárcel. En el proceso habría otros 29 presuntos implicados y cuatro entidades como responsables civiles del caso Nummaria.

Este se refiere al despacho de abogados que habría diseñado la estrategia para evitar un alto pago de impuestos.

