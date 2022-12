Dónde se esconde Belén Rodríguez mientras Kiko Hernández la ataca

Belén Rodríguez se encuentra absolutamente alejada de los medios. Hace semanas que no aparece en televisión y todo por la 'guerra' que mantiene abierta con el que era uno de sus mejores amigos. Nos estamos refiriendo a Kiko Hernández.

Este enfrentamiento ha hecho que se intercambien todo tipo de reproches. Ella mediante mensajes de WhatsApp a sus compañeros y él directamente en Sálvame. Un espacio donde él continúa hablando duramente de la colaboradora, mientras que esta se refugia y esconde en su casa.

Belén Rodríguez se refugia

La excomentarista de Gran Hermano inició hace años una estrecha amistad con Kiko, del que ha llegado incluso a comentarse que estaba enamorada. Pero esta relación tan especial, que hizo que él la cuidara en su vivienda cuando sufrió un accidente, se ha roto en pedazos. El motivo es que se ha desvelado que Belén iba contando que le había hecho un préstamo a él e incluso que dudaba de que se lo fuera a devolver.

Esta traición ha provocado un profundo dolor y también decepción en Hernández que la ha atacado con dureza en televisión. Rodríguez, por su parte, también le ha herido profundamente con mensajes a través de compañeros. Lo ha hecho así porque ha querido alejarse por completo de la televisión para no dar más 'juego' al tema.

Y donde se está 'escondiendo' ella es en su hogar. Ahí ha encontrado la paz necesaria ante el escándalo que se ha generado. Y es que se han desvelado más traiciones que ha hecho a otros amigos como Terelu.

Su casa es su refugio, una casa que no ha dudado en mostrar públicamente. La enseñó en un reportaje para la revista Lecturas, pero también lo hace de forma frecuente en su Instagram. De esta manera sabemos que es un piso muy luminoso que cuenta con un gran salón y que tiene al blanco como color predominante.

Belén Rodríguez, otra vez en el punto de mira

La exnovia de Fernando Acaso ha vuelto a ser noticia a pesar de no haber regresado a la tele. Y todo porque se ha emitido en el podcast del Maestro Joao una entrevista a ella, grabada antes de que surgiera la polémica. La misma no ha dejado indiferente a Kiko.

Él en el Deluxe ha manifestado al respecto: “En la vida voy a volver a mirar a la cara a Belén Rodríguez. Nunca, jamás y esto queda dicho aquí. Una persona que te traiciona una vez, si te lo hace una segunda la culpa ya es tuya, es que eres gilipollas perdido”.

“A mí nunca me va a volver a hacer daño porque no lo voy a permitir. Sobre todo, me da pena el haberla metido en mi casa y que haya conocido a mi gente. Me da hasta asco”.

La situación parece que tiene desbordada a la colaboradora, que ahora ha encontrado un gran respaldo en Belén Esteban. Esta ha sacado la cara por ella en Sálvame diciendo: “¿Qué ella ha hecho cosas mal? Sí. Pero ahora que el árbol está caído, que casi todo el mundo vaya en contra de ella...”.

“Los amigos no estamos para decir lo que hemos hecho. Lo que no me parece bien es que ahora que ha pasado este boom todo el mundo vaya en contra de ella, lo siento. Y esta guerra no va conmigo”.

A lo que ha añadido: “Carmen Borrego se ha portado muy bien con Rodríguez en unos temas y viceversa. Por esto, no me parece bien que ahora a Carmen se le bombardee la cabeza criticando a Belén”.

