Doña Sofía también sale salpicada del último escándalo de Telecinco

Sofía de Grecia ha sido la protagonista involuntaria del pasado fin de semana en uno de los programas que más buscan las cosquillas de los famosos en la televisión actual. Sofía de Grecia ha visto cómo el programa de La Fábrica de la Tele, Socialité, tiraba de ingenio.

Lo ha hecho a colación de un asunto del que se lleva hablando desde el pasado jueves. Y no es otro que el tema que sacaron al mercado Shakira y Bizarrap en la que la colombiana deja por los suelos a su ex, Gerard Piqué.

El programa presentado por Nuria Marín y María Patiño ha tenido a bien hacer una versión de la Music Session 53, récord de visualizaciones y escuchas en diferentes plataformas. Sin duda, ha sido la noticia más impactante de lo que llevamos de año.

Sofía de Grecia se queda a cuadros al verse involucrada

Y es que Shakira, junto al productor argentino, ha conseguido que este sea el mejor dato de la historia de una canción en español en plataformas como Spotify o YouTube. En esta última plataforma, supera ya los 123 millones de visitas.

Sin duda, a la de Barranquilla le está generando esta canción unos ingresos que nunca podía imaginar. Aunque bien se merece este récord porque está cargado de zascas con toda la maldad del mundo hacia su ex, Gerard Piqué, su familia y su novia, Clara Chía.

El caso es que Sofía de Grecia ha sido protagonista en las últimas horas por este asunto. Desde Telecinco han pensado que por qué no iban a hacer una versión de esta canción, pero en clave de la familia real.

Y más concretamente haciendo referencia a la reina Sofía y a don Juan Carlos I, del que se ha sabido que le ha sido desleal en varias ocasiones.

Sofía de Grecia se convierte en viral gracias a Telecinco

Lo cierto es que una de las redactoras más importantes del programa, Laura Roigé, ha sido la creadora de este hit. Un tema que, sin duda, se ha vuelto viral y no se habla de otra cosa en las últimas horas desde que Socialité lo emitiese en el programa del pasado sábado.

"Sorry, Juanka, hace rato tu cadera ya no está pa' mambo. Una reina como yo no está pa' Emiratos. Una griega como yo no está pa' reyes como tú (...) Tiene mote de persona buena, campe-chano, ya no es lo que era", cantan desde el espacio de La Fábrica de la Tele.

"El caradura aquí eres tú. Los monarcas ya no engañan, los monarcas tri-butan” es otro de los zascas al rey Juan Carlos I que no ha dejado indiferente a nadie.

Por si fuera poco, las infantas Elena y Cristina y la nuera de Sofía de Grecia, Letizia, también reciben sus zascas particulares. “Me dejaste con Cristina en Ginebra, con la Leti de nuera y a mí sola en Zarzuela”, reza la canción.

El hit de Sofía de Grecia del que todo el mundo habla

Y cómo no, Iñaki Urdangarin no se libra. "El Urdanga ahora tiene novia, a tu Elena no llaman doña". Además, los nietos de Sofía de Grecia, Victoria Federica y Froilán se llevan la palma en la canción de Laura Roigé.

“Tu nieto se salta la ley, peleas, patadas también. Por mí que le den. Yo le hago la bolsa mañana y si quieres llevarte a Froilán, que se vaya también”, rezaba una canción que ha tenido un seguimiento espectacular en las redes.

Dicha versión cuenta ya con más de un millón de visualizaciones en Twitter y ha recibido más de 7000 likes en menos de 48 horas.

