Doña Sofía recibe un mensaje de Bárbara Rey que confirma su sospecha

Sofía de Grecia es una mujer discreta dentro de lo que su posición se lo permite, por lo que ha intentado mantener su intimidad lejos del foco mediático. Aunque no ha podido conseguirlo, al salir a la luz las infidelidades constantes que ha sufrido por parte de su marido, Juan Carlos I. Y una de las amantes de él, Bárbara Rey, ahora ha hablado enviándole un mensaje a ella.

Exactamente, la vedette ha hecho unas declaraciones en las que no duda en hablar de la reina emérita y de su esposo. Pero también de otros asuntos familiares y sentimentales de la pareja. De esta manera, ha dejado claro que sigue constantemente su vida y todo lo que les pasa, como la griega imaginaba.

Vamos, que parece que Sofía no se ha 'quitado de encima' la sombra de la exmujer de Ángel Cristo.

Sofía de Grecia escucha las palabras más inesperadas

La madre de Felipe VI ha tenido que soportar durante años que se dijera que Juan Carlos la engañaba con distintas mujeres. Rumores que se han comenzado a confirmar de un tiempo para acá cuando han salido a la luz numerosas relaciones sentimentales que él ha tenido. Así, se ha descubierto su romance durante años con la periodista Queca Campillo y también su historia de amor con Corinna Larsen.

Eso sí, Sofía sabe que otra de las mujeres de la vida de su marido de las que más se ha hablado es Bárbara Rey. Siempre se había especulado sobre ese affaire y ahora el mismo ha salido a la luz a través de la serie Cristo y Rey. Y también con una serie documental de HBO MAX titulada Salvar al Rey, donde se han emitido audios de sus conversaciones telefónicas.

Esta confirmación seguro que no ha gustado a la suegra de la reina Letizia. Y menos ver que la actriz ya no tiene reparos en hablar del matrimonio de los eméritos y de lo que les rodea. Como recoge La Nueva España, Bárbara al ser preguntada por Corinna ha manifestado: “La veo estupendamente, pero no me gusta las cosas que dice”.

“Creo que no son necesarias. No hace falta humillar ni hacer daño. Yo no sé cómo se ha atrevido a decir determinadas cosas tan íntimas”.

En este punto, Sofía ha visto que la murciana ha seguido arremetiendo contra Larsen al ser preguntada si se tomaría unos churros con ella. Y es que ha respondido: “No me tomaría nada. No creo que a ella le gusten las porras, es más fina”.

“A lo mejor le gustan otro tipo de porras, pero esas no creo”.

Sofía de Grecia ve el descaro de Bárbara Rey

La abuela paterna de la princesa Leonor seguro que se siente humillada por el comportamiento durante años de Juan Carlos I. Y también porque hayan visto la luz detalles de sus relaciones amorosas con distintas mujeres. Humillación a la que habrá contribuido ahora el descaro de Bárbara, que incluso ha hablado del reciente fallecimiento del hermano de Sofía de Grecia, Constantino.

La suegra de Letizia ha visto que la actriz ha afirmado: “Les doy el pésame. El fallecimiento de una persona siempre es muy doloroso, aunque sea de una persona muy mayor”.

Así, le habrá quedado claro a la emérita que la vedette, a pesar de no seguir con su marido, continúa presente en sus vidas. Como siempre que le es posible, ha vuelto a hablar de la familia Borbón, dejando de manifiesto que, de un modo u otro, sus caminos no pueden separarse. Es más, quién sabe si alguna vez decidirá hacer lo mismo que ha hecho Corinna en la docuserie que prepara.

