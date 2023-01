Don Juan Carlos desata el caos: dónde le enterrarán cuando suceda lo peor

Don Juan Carlos está muy preocupado por el futuro. Y es que, tras el fallecimiento de su cuñado, Constantino de Grecia, la incógnita sobre dónde descansará el rey emérito cuando fallezca se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la Casa Real.

El pasado 10 de enero, el último rey de Grecia falleció a los 82 años a causa de varias complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Pero no fue hasta el siguiente lunes, 16 de enero, cuando toda la familia de la reina Sofía se reunió para darle el último adiós.

Después de celebrar la correspondiente misa funeral en la Catedral Metropolitana de Atenas, los asistentes se trasladaron hasta el cementerio de Tatoi para darle santa sepultura al difunto.

A este solemne funeral acudieron representaciones de todas y cada una de las casas reales europeas, pero, sin duda, la asistencia de Don Juan Carlos acaparó todas las miradas.

Aunque lleva más de tres años exiliado en Abu Dabi, el emérito viajó hasta la capital griega para acompañar a su mujer y al resto de su familia en estos momentos tan duros.

Ahora, y tras las muertes de Constantino de Grecia e Isabel II, la preocupación por el padre de Felipe VI se ha instalado dentro de la monarquía española.

Y es que, a pesar de que todavía falta mucho tiempo para que llegue este triste momento, muchos ya se preguntan dónde le enterrarán cuando suceda lo peor.

Don Juan Carlos lo tiene claro

Don Juan Carlos tiene muy claro dónde quiere que le entierren cuando fallezca Y así mismo lo confesó la reina Sofía, hace tiempo, ante los medios de comunicación de nuestro país.

Tras los fallecimientos de Constantino de Grecia e Isabel II, la preocupación por donde será enterrado nuestro rey emérito cuando muera ha crecido como la espuma.

Y es que, a día de hoy, esta sigue siendo una de las mayores incógnitas que rodean a Don Juan Carlos, ya que el Panteón de Reyes de El Escorial se encuentra completamente lleno.

Hace un tiempo, la reina Sofía no tuvo ningún problema en hablar públicamente del tema. Por eso, cuando le preguntaron dónde quería que la enterraran, su respuesta fue muy clara:

"¡Allá ellos! Ese no es mi problema. Que hagan conmigo lo que quieran", aseguró la emérita, antes de puntualizar que El Escorial no sería una opción porque "no hay sitio ya. Están todos los cajones [llenos]".

En relación con dónde quiere Don Juan Carlos descansar, la emérita no se lo pensó dos veces a la hora de confirmar que a él tampoco "le gusta El Escorial". "A mí me dice que es un lugar tétrico", dijo a continuación, antes de asegurar entre risas que "¡tampoco a los muertos se les lleva a los toros!".

Después de descartar la opción más evidente, la madre del actual rey de España aseguró que los Jardines de la Zarzuela serían un buen sitio para descansar. "¡Ahí! Yo creo que ahí. Sí, ahí, en el jardín de la casa, al estilo de Tatoi. ¡Todos ahí!".

De esta forma, la mujer de don Juan Carlos traería a la monarquía española una tradición de su familia griega. Y es que, como todos sabemos, su querido hermano Constantino ha sido enterrado en los jardines del Palacio de Tatoi, donde también descansan los restos de sus padres.

Pero, para su desgracia, la alternativa que propuso la reina emérita no es una opción viable en nuestro país, ya que la legislación española no lo permite.

Por eso, una de las opciones más sonadas a día de hoy es la posible construcción de una nueva cripta subterránea en el Panteón de Reyes de El Escorial.

Antes de que salieran a la luz todos los escándalos en los que Don Juan Carlos se ha visto envuelto, se habló sobre esta posibilidad con el fin de resolver dicho problema de espacio.

