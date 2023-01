El divorcio de Carmen Morales deja al descubierto el gran secreto familiar

Empezamos fuerte este 2023, y si no que se lo digan a la misma Carmen Morales, que ha dado la bienvenida a este nuevo año no muy bien que digamos. Y es que ayer, 15 de enero, la hija de Rocío Dúrcal anunció en el programa de Toñi Moreno, Plan de Tarde, lo que era un secreto a voces.

Fue a principios del año pasado cuando salió a la luz que la relación entre la actriz y su marido, Luis Guerra, corría verdadero peligro, pues estaban atravesando una fuerte crisis. No obstante, al parecer, el matrimonio consiguió superar este bache y continuaron sin problema su relación.

Así es, aparentemente, porque ahora, Carmen Morales ha confirmado en el espacio de la andaluza que se ha separado del empresario tras 11 años juntos. A raíz de esta noticia, Carmen Morales ha dejado al descubierto otro gran secreto de su familia.

Carmen Morales se separa de Luis Guerra

La historia de amor de Carmen Morales y Luis Guerra se remonta al año 2002, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Fue tan grande la conexión que sintieron los dos el uno por el otro, que muy pronto quisieron llevar su noviazgo a algo más formal.

Sin embargo, la dura enfermedad que padeció Rocío Dúrcal desbarató todos los planes de la pareja. Carmen Morales, junto a sus dos hermanos Antonio y Sheila, tuvieron que hacerse cargo de su madre hasta el último de sus días. Finalmente, en 2006, la cantante falleció debido al cáncer que sufría tras años luchando contra él.

Para la actriz, la pérdida de su progenitora fue un golpe muy difícil de superar, de manera que estuvo otro tiempo más sin querer dar un paso más en su relación. 2011 fue el año en el que por fin Carmen Morales pasaba por el altar para darse el 'sí, quiero' junto al empresario.

Han sido 11 largos años de matrimonio, que ahora acaban de llegar a su fin. Mientras comunicaba esta noticia, la hija de Antonio Morales se derrumbó por completo, pues no ha sido nada sencillo. "Me ha costado mucho tomar la decisión de la separación, ha sido muy difícil después de 11 años", empezaba diciendo.

"Nos queremos mucho, estoy bien, pero es un proceso. No ha pasado nada entre nosotros, ha sido un poco el desgaste. No estamos enfadados, nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia", confesaba emocionada.

"Empieza otro, se abren energías, hay que apoyarse", reflexionaba la cantante. Y, pese a que la decisión de la ruptura ya está tomada, lo cierto es que a Carmen Morales no le importaría volver a darse una nueva oportunidad con su exmarido si consiguieran solucionar sus problemas.

Carmen Morales, ¿vuelta a los escenarios?

Por otro lado, Carmen Morales no dudó en desvelar, aprovechando que se encontraba en el programa de Moreno, otro secreto de su vida. Tal y como ella misma confesó, ahora que su matrimonio ha llegado a su fin, se centrará exclusivamente en su profesión como actriz, la cual dejó apartada nada más contraer nupcias con Guerra.

Eso sí, no será nada fácil para la hija de Dúrcal, pues no contaría con mucha suerte para volver a los escenarios. No solo porque ha estado más de una década sin ejercer su profesión, sino también porque cada vez se ponen las cosas más difíciles en la industria del cine.

