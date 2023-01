Los directores de 'Sálvame' se preocupan por Pilar Vidal: 'Ha pasado algo'

Pilar Vidal ha logrado su hueco en televisión, de eso no cabe duda. Aunque para la mayoría era un rostro desconocido, lo cierto es que la periodista lleva años vinculada al mundo de la crónica social de nuestro país. Pilar ha logrado moverse por los principales programas de Telecinco.

Ahora, la periodista es una de las colaboradoras habituales de Sálvame y está demostrando que sabe como nadie desenvolverse en un formato así. La pasada tarde, Pilar Vidal protagonizaba un momento de lo más surrealista en el plató de Sálvame.

Los directores del programa avisaron a Jorge Javier, quien estaba de presentador en ese momento, de lo que había hecho Pilar Vidal. La colaboradora dejó a sus compañeros totalmente atónitos.

Pilar Vidal protagoniza un momento surrealista

La periodista parece conocer a la perfección la dinámica del programa.

Sálvame no es un programa de crónica socia al uso, en él prima el entretenimiento sobre la información. En muchas ocasiones, los propios colaboradores son los protagonistas de las tramas del formato.

Pilar lleva años moviéndose por el medio, pero llegar a un programa como este es algo muy distinto a lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, la colaboradora parece haber encajado a la perfección dentro del universo Sálvame. Y es que durante la pasada tarde, Pilar Vidal se convirtió en la protagonista indiscutible.

Jorge avisaba que, desde dirección, le habían comentado que estaban "preocupados" con lo que había ocurrido con Pilar Vidal. El presentador no parecía tener ni la menor idea de a qué se estaban refiriendo. Rápidamente, Pilar comenzó a reír, todo apuntaba a que la periodista ya podía imaginárselo.

"Ha pasado algo que tiene a la dirección muy preocupada", sentenciaba el presentador. Pilar comenzaba a llevarse las manos a la cabeza y, entre risas, exclamó: "¡Sois malvados! ¡Sois lo peor!”.

La periodista se había quedado totalmente dormida en el plató de Sálvame. A Pilar no le estaba interesando demasiado el tema que estaba tratado y cayó en un profundo sueño.

El programa, como era de esperar, emitió la secuencia en la que se ve como el sueño vence la batalla a Vidal. La periodista, con los ojos totalmente cerrados, se ausentaba por completo del programa y se dormía. Al ver las imágenes, Pilar culpaba a Miguel Frigenti de ser el culpable que la grabó.

Un momento que levantó las risas en el plató. Hasta la propia Pilar no pudo contener las ganas de reírse de la situación que había protagonizado.

"¡Está agotada!", se escuchaba a Chelo García-Cortés. "Hombre, claro, si el domingo la vimos en Televisión Española, está con sueño retrasado", replicaba Jorge Javier.

La periodista, entre risas, intentó justificarse de lo que había ocurrido: "No voy con sueño retrasado, es que los animales no me gustan. Tengo alergia a los caballos", aseguró la periodista.

Pilar Vidal, el nuevo rostro de la televisión

La periodista se ha convertido en el gran fichaje estrella de la nueva etapa de Sálvame. Pero ese no es el único programa donde la podemos ver. Pilar también es una de las colaboradoras de Plan de Tarde, el nuevo formato de crónica social de TVE.

Esta semana, el presentador de Sálvame le lanzó una pullita a la periodista por la presencia de Vidal en tantos platós de televisión: "Pilar, quiero hacer una comprobación, que como últimamente te veo en todos los platós de televisión de todas las cadenas... ¿Sabes dónde estás?", le espetaba a la periodista.

Pilar se lo tomó con humor y afirmó que sí. La periodista está atravesando un momento pletórico a nivel profesional y todo apunta a que tenemos Pilar para rato en televisión.

