El director de 'Sálvame' castiga a los colaboradores por una infidelidad

Sálvame es uno de los programas del corazón más longevos que hay ahora en televisión. Lo ha logrado porque siempre aborda los temas más candentes de manera divertida, en unas ocasiones, y de forma vehemente, en otras. Y así, en las últimas horas, ha tratado el más que tonteo entre Jorge Pérez, casado y padre de cuatro hijos, y Alba Carrillo.

El tema ha suscitado tanto interés y tantas opiniones entre los colaboradores que ha provocado la reacción del director del espacio. David Valldeperas, al ver que se 'pisaban' unos a otros, les ha abroncado y les ha castigado sacándoles del plató.

Sálvame da un testimonio muy revelador

El formato de las tardes de Telecinco ha abordado la supuesta infidelidad de Jorge a su mujer, Alicia Peña, con Alba. Es más, ha revelado que, tras la fiesta donde estuvieron tonteando, se volvieron a ver. Lo hicieron en casa de Marta López, lo que ha llevado a Sálvame a darle la palabra a esta última.

Aunque se había intentado ocultar por parte de los protagonistas ese posterior encuentro, ha acabado viendo la luz. Y la propietaria de la vivienda donde se produjo el mismo, la 'tercera en discordia' en este asunto, ha confesado.

| Mediaset

Ha respaldado la versión dada de la modelo, al tiempo que ha manifestado que lo que pasó entre ambos cuando ella no estaba delante trae polémica. Sí, porque cada uno de ellos le ha contado una cosa diferente.

Sea como sea, el testimonio de López ha provocado que los colaboradores de Sálvame hayan querido opinar y preguntar. Esto ha dado lugar a que interrumpieran a aquella e incluso a que se 'pisaran' unos a otros. Y ante la situación el director, David Valldeperas, ha decidido tomar medidas.

Visiblemente enfadado ha empezado a gritar en directo: “Todos los colaboradores fuera. Vosotras, Adela, María y Marta, os quedáis ahí, porque es que si no nos centramos. Hay que escuchar, escuchar, escuchar el relato”.

De esta manera, les ha castigado sacándoles del plató. Es la forma que ha encontrado de que no interrumpieran lo que se estaba contando por parte de la testigo de excepción. Y es que aquellos estaban cortando todo el tiempo la explicación e impedían que los espectadores se enteraran de la misma.

El director de Sálvame genera debate con su actuación

Tras el castigo impuesto en Sálvame, el público no ha dudado en comentar lo sucedido en redes sociales. Ha propiciado un debate, pues hay quienes respaldan a David y quienes, por el contrario, consideran que no actúa como debería como director.

Así, entre los seguidores del formato que han pensado que ha acertado con su medida hay mensajes como “Tiene razón. Las voces se ensucian y no se entiende”, “Es que estaban insoportables y no se entendía nada”. Esto sin olvidar otros como “Tenía que haber sacado también a María Patiño” y “Con Jorge Javier esto no pasa”.

“Con las presentadoras sí y es inaguantable. Ellas son el mismo gallinero. Acabas quitándolo porque es insoportable, panda de loros”.

| Telecinco

Los que, por su parte, han rechazado la actuación de Valldeperas han dejado comentarios como “Qué ordinario es siempre. Da voces como si estuviera en el patio de un colegio. Podría esperarse a una publicidad y llamarles al orden sin que en casa oigamos sus gritos”.

Y en esta misma nos encontramos: “Este hombre está desquiciado siempre” y “Qué locura de hombre por Dios”.