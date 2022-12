Diego Arrabal anuncia una noticia que desata el caos en su familia

Diego Arrabal es muy reconocido como paparazzi y ha sido durante mucho tiempo colaborador controvertido de Telecinco. Pero desde que acabó su contrato con Mediaset ha convertido su canal en YouTube en el medio idóneo para dar exclusivas y anunciar informaciones 'bomba'. Y precisamente el desvelar que tiene en su poder unos datos muy impactantes le ha llevado a ser advertido.

Al parecer, según ha revelado para preocupación de su familia, el abogado de Ana María Aldón le ha amenazado. Le ha indicado que tenga cuidado con lo que, supuestamente, Diego Arrabal ha conseguido de ella.

Diego Arrabal maneja información controvertida

Diego Arrabal ha reconocido estos días que había viajado hasta Sanlúcar de Barrameda, la tierra natal de Aldón. Y también ha contado que allí ha podido conseguir el relato de alguien que cuenta un tema muy grave de la ex de Ortega Cano. Ha explicado que “hay una información que está en el mercado y que acabarán dando en algún programa de televisión, porque es un bombazo”.

“Es tan fuerte que yo no puedo darla porque la tiene que contar esa persona que la ha vivido. Yo lo único que he hecho es ofrecer este canal para que lo relate (...). El día que se haga público eso, Ana María no debería ni creo que pudiese estar en televisión bajo mi criterio”.

| GTRES

A lo que ha añadido que el supuesto abogado de la gaditana se ha puesto en contacto con él para advertirle. Lo ha expuesto así: “Se ha puesto conmigo el letrado Juan Prieto. Me ha dicho que si fuese yo tendría mucho cuidado con la persona que voy a llevar, porque el responsable voy a ser yo”.

“Termina el mensaje diciendo que estoy advertido”.

Diego Arrabal, atónito, hace frente a las amenazas

El fotógrafo de la prensa rosa, tras todo ello, ha querido reaccionar contundentemente ante lo sucedido. Y el medio que ha utilizado ha sido su citado canal en YouTube. En él ha afirmado muy firme: “Estas amenazas lo único que hacen es fortalecer más esa información”.

“Me parece sucio y delicado que te amenacen, que te adviertan de una serie de cosas cuando en ningún momento vamos a emitir las grabaciones y nada que no nos corresponda. Tras más de 35 años de profesión, tengo claro que si voy a contar algo tengo que tener las pruebas. En este caso es verdad que tengo una grabación, pero es un tema muy delicado y no lo voy a contar yo”.

| Youtube

De igual modo, ha añadido: “Esa persona quiere hablar y, si es cuestión de dinero, tarde o temprano lo hará en algún medio de comunicación. Yo lo único que digo es que con las amenazas y advertencias lo único que se hace es amplificar aún más. Se le da más credibilidad, porque en caso contrario no tendrían que amenazar”.

Eso sí, Diego Arrabal no se ha sentido amilanado ante lo sucedido, aunque la situación, como es lógico, tiene preocupada a su familia. Y a que no esté dispuesto a callarse ha contribuido también el gran respaldo que ha recibido de sus seguidores. Así estos le han dejado mensajes tales como “Saca todo de esa farsante” y “No te achantes, por eso eres el número uno”.

Sin olvidar otros como: “Cuando amenazan es porque tienen miedo de algo que no quieren que sepamos” y “Mucho ánimo, eres muy grande. Esto solo te tiene que dar más fuerzas para seguir adelante, la verdad molesta. De menuda personaja se ha librado Ortega Cano, él no se merece lo que está haciendo y el tiempo pondrá todo en su lugar”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp