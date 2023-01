Desvelan el secreto de Shakira y Gerard Piqué se queda sin palabras

El tema musical que hizo Shakira con Bizarrap sigue revolucionando todas las redes sociales. No es para menos la verdad porque la cancioncita se las trae, y si no que se lo digan al mismo Gerard Piqué, quien fue el que más salió perjudicado de ello.

Si analizamos bien la letra, en cada frase observaremos una clara indirecta dirigida al exfutbolista, o bien a la actual pareja de este, Clara Chía. Desde luego, Shakira estaba dispuesta a todo, a arremeter sin piedad alguna contra ellos dos.

No cabe duda de que en sí la letra es muy polémica. Pero, ¿qué pasaría si os dijéramos que en un principio no iba a ser así? Ahora, acaba de salir a la luz un secreto sobre la composición de la canción de Shakira que, desde luego, no habrá dejado indiferente al catalán.

Keityn, el otro compositor de la canción de Shakira: "Quitamos cosas fuertes"

De un tiempo atrás, Shakira no pasó por su mejor momento a nivel personal. Su relación con el padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, con quien llevaba doce años, corría serio peligro. Sin embargo, por mucho que una pareja intente poner solución a sus problemas, a veces, lo mejor es cortar en seco la relación.

Asimismo lo hicieron ambos. El pasado junio, la expareja comunicó públicamente que habían emprendido caminos por separado. ¿Cuál fue el motivo de su ruptura? Esa era la pregunta que se planteaban todos los medios.

La razón de su separación tiene nombre y apellidos: Clara Chía, una joven de 22 años que conquistó el corazoncito de Piqué. Evidentemente, esto fue un duro golpe para Shakira y, como tenía tanto resentimiento guardado, supo que la mejor manera de desahogarse era a través de la música.

Y bien que se ha desahogado, porque Shakira ya ha compuesto tres canciones para su expareja: Te felicito, Monotonía y esta última que ha hecho con Bizarrap. Todas han sido un auténtico éxito, pero cabe decir que el tema con el argentino ha sido un bombazo.

Los miles de zascas que aparecen en la letra de la canción han conseguido llegar al público. Eso sí, este tema musical no lo ha compuesto sola ni mucho menos, sino de la mano de Keityn, el otro compositor.

Justamente, ahora, el joven de 26 años ha concedido una entrevista para el canal de YouTube, MoluscoTV, y ha contado todos los detalles sobre la composición de la exitosa canción. "La letra fue de Shakira y mía", aclaraba.

"Ella me dijo: ‘quiero esto, esto’, y ¡pin! salió sola. Ella tenía claro que quería que la canción tuviera su sello personal. Llegó con una lista de todas las cosas que quería decir, así que fuimos con todo", explicó sobre Shakira.

Asimismo, Shakira tenía más que claro que le quería declarar la guerra a su expareja, por ello, no se quería cortar ni un pelo. No obstante, a pesar de los deseos de la cantante, lo cierto es que Keityn tuvo que frenar a la colombiana, ya que podría traerle algún que otro problema legal.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas", proseguía. "Ella quería ir con despecho desde que sacamos Monotonía", aclaraba.

Shakira cuenta con la ayuda de otro compositor

"Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave. Eso de ‘yo valgo por dos de 22’ nunca se me habría ocurrido a mí. Fue de ella", decía. "Lo del ‘sal-pique’, creo que lo hice yo, llegué con una idea similar que decía ‘a ese ají le falta más pique’, y lo cambiamos a como quedó".

Desde luego, menuda imaginación tienen ambos. A Shakira es obvio que le mueve todo el rencor hacia su expareja, ¿pero qué hay de Keityn? Quizás a él también se le pegó indirectamente todo ese odio hacia Gerard Piqué y de ahí salió el exitoso tema...

