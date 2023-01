Destapan el secreto de Bárbara Rey: 'Aprovechada, injusta y egoísta'

Bárbara Rey es la mujer del momento, de eso no cabe ni la menor duda. La actriz se ha confesado como nunca antes y ha contado con todo lujo de detalles su affaire con el rey emérito.

La historia de Bárbara Rey y Juan Carlos siempre ha sido un secreto a voces, todos los medios la conocían, y, en reiteradas ocasiones, se ha hablado abiertamente sobre el tema. Eso sí, Bárbara nunca se había pronunciado al respecto. La actriz a través de una exclusiva para Vanity Fair lo contaba todo.

Pero además, la murciana se sentaba en el plató de Y Ahora Sonsoles para seguir despejando detalles sobre el affaire. En ese mismo programa lanzaba unas indirectas muy directas a otros programas de televisión. Muchos daban por sentado que se trataba de Sálvame y el trato que le ha dado a la historia.

Esto no ha sentado demasiado bien Jorge Javier Vázquez, quien a través de su blog en Lecturas se ha despachado a gusto sobre la situación y ha desvelado el secreto de las palabras de Rey.

Jorge Javier se pronuncia sobre las palabras de Bárbara Rey

Bárbara ya no tiene miedo a nada. La actriz, cansada de especulaciones, rumores y de que todo el mundo hablara sobre su vida, ha roto el silencio. Parecía impensable que la de Totana hablara sobre su affaire con el emérito, pero sí, lo ha hecho y no le he temblado el pulso.

| TELECINCO

A través del plató de Y Ahora Sonsoles, Bárbara Rey expresó su rechazo hacia ciertos programas de televisión que han tratado el tema de su historia con Juan Carlos.

"Todo el mundo viviendo de contar cosas de las que no tienen ni idea. Y algunos se creen que lo saben todo y no, ni muchísimo menos. De hecho, ha habido una demanda que yo gané el año pasado y que nunca lo han dicho", revelaba la actriz.

Bárbara estaba muy cansada de que todo el mundo se sintiera en la libertad de opinar.

“No tiene que ver el hablar contigo, estar así y ver la serie, que ir a un programa donde solamente te están metiendo los dedos y te están provocando para que tú tengas que enfrentarte, porque te tienes que defender", sentenciaba la actriz.

Estas palabras fueron vistas por muchos como un ataque directo a Telecinco y, sobre todo, a Sálvame. Ahora, Jorge Javier ha querido pronunciarse al respecto a través de su blog en Lecturas. El presentador, en un primer momento, no podía dar crédito a las palabras de Rey.

| EuropaPress

Jorge siempre ha tenido una gran relación con la actriz y la ha entrevistado en multitud de ocasiones. Por ello, el presentador de Sálvame no podía entender esta ataque al programa donde tantas veces se ha sentado.

"Cómo me puse. Qué aprovechada, qué injusta y qué egoísta", pensó Jorge Javier tras conocer las declaraciones de la vedette. Sin embargo, antes de emitir un juicio y de darle rienda suelta a las teclas, quiso ponerse en contacto con el entorno de Bárbara.

| GTRES

Jorge descubrió el secreto de las palabras de Bárbara

El presentador preguntó a una persona muy cercana a Bárbara sobre las palabras de la actriz. Y, según ha revelado, dichas declaraciones no iban dirigidas hacia Sálvame. Rey aseguró incluso que quería mucho a Jorge Javier.

De esta forma, el presentador le llega hasta pedir disculpas a la actriz a través del blog, por haber dudado de sus palabras. Ahora, son muchas las especulaciones que existen sobre a quién se dirigía Bárbara con sus declaraciones.

