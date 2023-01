Delatan a Belén Esteban y cuentan qué hace en las publicidades de 'Sálvame'

Belén Esteban no esperaba que uno de sus grandes amigos dentro de la pequeña batalla fuera a revelar qué es lo que verdaderamente hace durante las publicidades de Sálvame.

No hay ninguna duda de que este 2022 ha sido bastante complicado para 'la princesa del pueblo'. A principios de año, la tertuliana sufrió una aparatosa caída, durante una de las emisiones de este formato, que acabó de la peor manera posible.

"Ya hay diagnóstico, se ha roto la tibia y el peroné", anunciaron aquel mismo día. Durante varios meses, la de Paracuellos tomó la dura decisión de desaparecer del ojo mediático para intentar curarse lo antes posible de su accidente.

"No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie. Me han puesto 20 tornillos y 2 placas", aseguró la tertuliana en una ocasión, justo antes de apuntar que sus problemas de diabetes no fueron de mucha ayuda. "No lo estoy pasando bien".

Ahora, todo apunta a que Belén Esteban ya le ha perdido el miedo a sufrir un nuevo accidente y no se lo ha pensado dos veces a la hora de aceptar una peligrosa oferta de trabajo.

Belén Esteban, a punto de sufrir un nuevo accidente

Belén Esteban ha estado muy cerca de sufrir otra caída en las instalaciones de Mediaset España. Y prueba de ello ha sido el último vídeo que ha publicado su compañero Sergi Ferré.

Este martes, 3 de enero, el reportero de Sálvame acudió a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores un inesperado post.

En él, se puede ver a Belén Esteban subida encima de un patinete eléctrico. Un gesto que, sin duda, ha dejado sin palabras a todos los fans de la colaboradora, ya que, desde que se rompió la tibia y el peroné, ha tenido mucho cuidado de no sufrir otro accidente.

Aunque todo tiene una explicación. Y es que, la marca de aparatos electrónicos, Cecotec, ha confiado en ella para promocionar este vehículo de dos ruedas y, para ello, debía grabar un vídeo subida en él.

El periodista no ha querido dejar pasar la ocasión para inmortalizar el divertido momento que ha vivido junto a Belén Esteban en una de las publicidades de Sálvame.

En el vídeo que Ferré ha subido a su cuenta de Instagram, se puede ver a la de Paracuellos intentar, hasta en tres ocasiones, subirse encima de este aparato sin éxito.

"Lo que nos costó a Belén Esteban y a mí grabar la promo del patinete de Cecotec. De hecho, no valió ninguna de las 3 tomas. Como se puede ver, mi amiga es una experta en la conducción de patinetes… ¿Quién dijo miedo?", ha escrito en la descripción del post.

La temeraria acción de Belén Esteban obtiene respuesta

Como era de esperar, las reacciones entre los seguidores de estos dos trabajadores de La fábrica de la tele no se hicieron esperar. Y, mientras que unos no pudieron evitar reírse de este divertido vídeo, otros, en cambio, se preocuparon por la madre de Andrea.

| Redes Sociales

"Belén, ten cuidado por favor con la pierna. Dijiste en un programa que no te subías a nada de estos chismes… ¡Ay Dios!", ha comentado una de las seguidoras de Belén Esteban.

Aunque, algunos detractores de la tertuliana también han decidido dejar plasmado lo que piensan de ella. "Como es tan borde, se va a romper ahora las dos piernas… Así ya no la vemos más", ha asegurado un usuario de esta red social, mientras que otro ha apuntado que "luego te caes y a llorar".

Además, algunos han especulado con la posibilidad de que se trate de un vídeo antiguo, ya que, después de la rotura de tibia y peroné que sufrió, es poco probable que la 'princesa del pueblo' esté totalmente recuperada.

"Esto es más antiguo que el hilo negro. No está Belén para ir en patinete", ha comentado un internauta, que ve casi imposible que, a día de hoy, Belén Esteban se atreva a subirse en un patinete eléctrico.

