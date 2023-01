David Flores Carrasco ya sabe por qué su madre no le paga la pensión

David Flores Carrasco está siendo testigo de que estos días están siendo muy ajetreados para su familia. No es para menos la verdad, porque el juicio que tenía pendiente Rocío Carrasco por el presunto impago de la pensión del joven acaba de aterrizar.

Desde luego, no se habla de otro tema que no sea este. Y es que este juicio, sin duda, marcará un antes y un después en la guerra abierta que tiene la hija de 'La Jurado' con su exmarido, quien, de hecho, fue el que la denunció.

Ahora, la defensa de Antonio David Flores y la de Rocío Carrasco están a punto de jugar sus cartas. ¿Cómo se justificará cada uno de ellos ante el tribunal? David Flores Carrasco ya lo sabe. De hecho, acaba de descubrir cuál fue el motivo por el que su madre, supuestamente, decidió dejar de pagarle la pensión.

David Flores Carrasco ya ha descubierto la verdadera razón

Corría marzo de 2021 cuando el padre de David Flores Carrasco, Antonio David, interpuso una denuncia en contra de su exmujer por incumplir, presuntamente, una sentencia de 2018.

Dicha sentencia establecía que la hija de 'La más grande' tenía la obligación de pasarle una manutención económica, unos 200 euros al mes, al joven. No obstante, al parecer, la mujer de Fidel Albiac no la habría cumplido, de manera que su exmarido decidió demandarla. Asimismo, está acusada de un delito de "impago de pensiones y contra los derechos y deberes familiares".

Al mismo tiempo que sucedía esto, la madre de David Flores Carrasco también denunció por el mismo motivo al padre de sus hijos. En estos momentos, la hija de 'La Jurado' se enfrenta a un año de cárcel y a una multa de entre 15 y 19 mil euros, requisitos que exigieron tanto el exguardia civil como el mismo David Flores Carrasco.

Desde luego, menudo lío se le avecina a Carrasco, pero no tiene nada que temer porque cuenta con un as en la manga. Tal y como se descubrió el pasado diciembre, la defensa de Rociíto tendría pensado pedir su absolución total al no existir, según cuentan, delito alguno.

También pedirían al juzgado que se aporte la documentación de la pensión de incapacidad que recibe David Flores Carrasco, así como el número de cuenta corriente donde ingresa esa pensión. Además, también solicita a la Seguridad Social que aporte la cantidad económica que recibe su hijo por la minusvalía genética que padece.

Con todo esto, las razones por las que Carrasco no le pagó la pensión al joven son claras, ya que su estrategia es demostrar que "su hijo tiene recursos económicos para vivir", por lo que no existe delito alguno.

No obstante, en esta historia, el padre de David Flores Carrasco también sale realmente perjudicado, pues recordemos que la hija de la cantante también interpuso la misma demanda. En este caso, la mujer de Fidel Albiac denunció que el padre de sus hijos no pasara la manutención económica cuando estos todavía eran menores de edad y vivían con ella.

¿Quién declarará en el juicio?

Por otro lado, según aseguró en exclusiva la revista Lecturas, el padre de David Flores Carrasco pidió expresamente a su hija, Rocío Flores, que declarase en el juicio. Eso sí, por su parte, Rociíto también habría pedido que salieran a dar declaraciones ante la Justicia otros miembros de la familia.

Estos serían Olga Moreno, con quien siempre ha mantenido una complicada relación, y sus dos hijos, Rocío y David Flores Carrasco. También habría solicitado que su propio marido, Fidel Albiac, se sentara en el banquillo.

