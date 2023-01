David Flores Carrasco vivirá cerca de su madre por un motivo que impacta

David Flores Carrasco lleva demasiado tiempo alejado de su madre, concretamente desde que cumplió 18 años y se mudó con Antonio David. Desde entonces vive en Málaga y cuando su padre se separó de Olga Moreno se quedó en la casa familiar, pero ha pasado algo. La empresaria, según han contado en Fiesta, quiere cambiar de vida y empezar de cero en Madrid.

David Flores Carrasco se quedó con Olga después de la separación y va a seguir sus pasos, así que también se muda. Todavía no se sabe si estará en su casa o en la de Antonio David Flores, que vive en un piso junto a Marta Riesco. Lo que sí está claro es que comenzará una aventura en la capital, ciudad en la que está su madre, vivirá cerca de ella.

| La Noticia Digital

David Flores, según ha salido publicado, respeta la decisión de Olga, aunque no se esperaba un cambio tan repentino. La andaluza está enamorada de su nuevo novio y desea pasar el máximo tiempo posible con él, por eso quiere mudarse. En Fiesta han contado que también quiere volver a los platós, aunque no tiene intención de hablar de su vida privada.

David Flores, decida vivir con Olga o decida vivir con Antonio David, estará más cerca que nunca de su madre. Rociíto no ha hablado por el momento, pero todo hace pensar que va a usar su participación en Mediafest para mandar algún mensaje. Se rumorea que está cansada de ser la última en enterarse de lo que pasa en la vida de sus hijos.

David intentará seguir al lado de Olga porque no quiere separarse de su hermana Lola, la pequeña de la familia. La empresaria siempre ha dicho que cuidar del joven “es un regalo” porque “es un ser de luz” que nunca deja de sorprender a nadie. Es posible que no ponga ningún impedimento y que siga conviviendo con él, entre otras cosas para que su hija no le eche de menos.

David Flores Carrasco se está preparando para el cambio

David Flores es enormemente sensible, pero no le costará adaptarse a una nueva ciudad porque va a estar muy acompañado. Su padre no dejará que se sienta solo y buscará actividades para que pueda disfrutar de su tiempo libre. Los más optimistas creen que este cambio le acercará a Rociíto, pero los que conocen a la hija de la Más Grande niegan la mayor.

| EuropaPress

El nieto de Rocío Jurado no esperaba cambiar de casa por un motivo tan impactante, hace años hubiera sido impensable para él. Olga Moreno ya no está con su padre, tiene un nuevo novio, no quiere saber nada de Rocío Flores y quiere trabajar en televisión. También, según Fiesta, está pensando en cerrar su tienda de ropa, aunque aquí hay informaciones contrarias.

La andaluza supuestamente lleva un tiempo delegando en dos personas de su confianza porque ella pasa demasiado tiempo en Madrid. En Fiesta hay dos grupos: los que aseguran que va a cerrar la tienda y los que prometen que seguirá con el negocio. Dicen que es una empresa muy rentable que le genera grandes beneficios, de hecho ella sigue estando allí por las mañanas.

David Flores Carrasco nunca ofenderá a nadie

David Flores hará lo que le digan, pero nunca hará nada que pueda perjudicar a su familia. Siempre se ha dicho que estaba deseando ver a Rociíto, aunque está respetando sus tiempos. Ella asegura que no se siente preparada, aunque promete tener más ganas que nadie.

El hijo de Antonio David vivirá muy cerca de Carrasco, tanto si vive con Olga como si vive con Marta Riesco. Lo más curioso es que el único que ha quedado fuera de esta ocasión es Fidel Albiac

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp