David Flores Carrasco vuelve a ser hoy la víctima

Hoy me quedo más #CalvaCarillo que nunca. Y con esta frase a la que ya tanto se me asocia me estreno en este blog , el cual deseo que no me dé muchos disgustos y cuyas palabras espero os hagan disfrutar y comprender algunas cosas que a veces ni yo misma logro procesar con claridad.

Marta Riesco ha estallado

La reportera, a la cual conozco desde hace unos seis o siete años, ha estallado de lo lindo, ya que considera injusto el trato que recibe desde que está con Antonio David. Incluso la hermana de Olga se ha metido por medio, ambas enzarzándose en una pelea pública que ha sido la comidilla de Twitter en los últimos días.

| Instagram @marta.riesco A Marta le falla la forma y la impulsividad. Sé de primera mano que ella calla muchas cosas que ha visto y que sabe, y que de contarlas la figura de Olga dejaría de ser modélica. Le frustra y por eso actúa así. ¿Justificable todo? Pues no. ¿Qué las cosas están peor que nunca en la familia? Os puedo asegurar que sí. A Marta le falla la forma y la impulsividad. Sé de primera mano que ella calla muchas cosas que ha visto y que sabe, y que de contarlas la figura de Olga dejaría de ser modélica. Le frustra y por eso actúa así. ¿Justificable todo? Pues no. ¿Qué las cosas están peor que nunca en la familia? Os puedo asegurar que sí.

Este comportamiento de Marta ha provocado una discusión con Antonio David, quien en estos momentos se encuentra (creedme) abatido por todo lo que está sucediendo. Y no solo por esto. Cabe recordar que hace unos días Juan López de Zárate, editor del canal del excolaborador de ' Sálvame ', abandonaba este cargo para sorpresa de muchos, dada la buena relación que ambos mantuvieron.

Se nos escapan cosas porque los protagonistas no lo cuentan todo, lo que si os puedo asegurar es que en las próximas semanas, el ex de Rocío Carrasco volverá a estar al frente de su canal de Youtube, para dar las explicaciones pertinentes y continuar con la creación de sus contenidos. Como nunca debió dejar de ser, ya que sus seguidores le esperaban.

| Instagram

David Flores Carrasco y Rocío Flores, juntos

Y ahora, lo más importante de todo: los hijos del todavía matrimonio. Por un lado, os digo que Rocío Flores lleva varios días sin levantar cabeza y con varios ataques de ansiedad.

Eso sí, siempre al lado de su hermano David , quien se ha convertido en el protagonista de la historia después de que Diego Arrabal anunciase que el joven ya no vive con Olga Moreno , con quien sí convivía a raíz de la separación entre esta y el padre del niño. Las cosas han cambiado hasta el punto de que, según el paparazzi, Olga se habría plantado y le habría pedido a su todavía marido que el niño abandonase la casa para que si padre se haga cargo de él (esto último es algo lógico).

| Instagram (@olgamorenooficial) Eso no quita que ella le siga viendo y queriendo igual. La cosa es que ese niño adora a Olga por encima de todas las cosas, y las complicaciones entre adultos y no tan adultos son una realidad dentro de este clan. Respecto a esto, Olga me ha pedido, de forma literal, que “no quiero hablar de los niños”, respetando por completo esa parcela. Eso no quita que ella le siga viendo y queriendo igual. La cosa es que ese niño adora a Olga por encima de todas las cosas, y las complicaciones entre adultos y no tan adultos son una realidad dentro de este clan. Respecto a esto, Olga me ha pedido, de forma literal, que “no quiero hablar de los niños”, respetando por completo esa parcela.

Por cierto, Olga me ha asegurado también que por el momento va a seguir todo igual con respecto a su tienda en Málaga, y que hasta donde ella sabe no ha habido ningún comprador interesado en ella (bromea).

Todo podría cambiar en los próximos meses, aunque no sabemos si a mejor o a peor. Esto es una auténtica locura mediática en la que no deberían tener cabida los fanatismos ni extremismos, puesto que no deja de ser una temática del mundo del corazón de la que disfrutar con palomitas desde el sofá. Todo mientras no trascienda hasta niveles superiores en el que la salud y el bienestar de los protagonistas esté en juego. Hasta entonces, por favor, no nos matemos entre nosotros. No merece la pena

Al final, ni unos son tan buenos, ni los otros, tan malos. Tampoco lo somos los mensajeros, de hecho solemos ser los peor parados. Una pena.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp