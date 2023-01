David Flores Carrasco habría sido testigo del lado oscuro de Olga Moreno

David Flores Carrasco conoce desde hace mucho tiempo cómo se las gasta Olga Moreno. Aunque la 'marea azul' siempre ha defendido a Antonio David, a Rocío Flores y a la madrastra del clan, el joven sabe a ciencia cierta cuál es su verdadera cara.

Y es que durante muchos años, David Flores Carrasco sabe que en su familia se ha vendido que es todo un ejemplo. Parecía que habían vivido en un clima de plena felicidad, pero nada más lejos de la realidad.

Todo saltó por los aires cuando Olga y Antonio David se separaban después de la noticia que adelantaba Lecturas hace poco más de un año. La familia feliz que siempre se vendió se desintegraba por completo.

Hace unos días, ha hablado sobre ello una de las personas que mejor conoce a Olga Moreno. Una mujer que ahora ya no goza de su amistad, como es la exsuperviviente Ana Luque. Esta ha contado los entresijos de lo que ocurría realmente en ese hogar y que no era tan idílico como nos hacían ver.

David Flores Carrasco era sabedor de lo que ocurría entre ellas

Especialmente, David Flores Carrasco sabía perfectamente lo que ocurría entre Olga Moreno y Rocío Flores, que no era una amistad al uso como siempre han querido pintar.

Ana Luque ha sido la encargada de destapar la verdadera cara de Moreno. Y especialmente ha incidido en las tensiones que ha habido entre la malagueña y su hijastra, que han dejado a todos sin palabras.

"He visto discusiones cuando Rocío Flores era adolescente", aseguraba la andaluza durante el polígrafo al que fue sometido el pasado sábado en el Deluxe.

Y es que Olga Moreno y Rocío Flores han vivido etapas muy complicadas durante su vida. Lo cierto es que ahora sabemos que el carácter fuerte que tenía la influencer no lo sacaba únicamente con su madre Rocío Carrasco. También lo hacía con su madrastra.

Ana Luque destapa la realidad de su examiga

David Flores Carrasco recuerda lo que Olga Moreno decía de Rocío Flores cuando concursó en Supervivientes acerca de aquel episodio en el que le propinó una supuesta paliza a su madre, Rociíto.

"La habían puesto de chica complicada. Una niña que está pendiente de los demás, que es noble, que es amigo de sus amigos. Que siempre va con la verdad, no le gusta la mentira", sacaba la cara por ella la andaluza.

Lo cierto es que Ana Luque ha desmantelado el chiringuito de la que se suponía una familia feliz. No ha dudado en poner el foco en que ambas "han tenido altos y bajos, pero jamás he visto a Rocío discutir con su padre o pelearse", confesaba.

David Flores Carrasco, atónito: "Olga no fue demasiado sincera"

Tras estas palabras de Luque, ahora todo encaja. Y es que en su día se supo que Rocío Flores no le gustó nada que Olga Moreno hablase tanto sobre su vida en su edición de Supervivientes.

Lo cierto es que de aquella extrañó que Rocío no fuese a visitarla al reality de los Cayos Cochinos. Recordemos que la que tuvo que acudir finalmente fue una hermana de Olga ante la sorpresa de la susodicha.

Preguntada por si sabe el motivo real de este enfado actual entre Olga y Rocío, Ana Luque era muy clara al respecto. "No sé por qué se han peleado, puedo intuir que es por la relación con Agustín, pero intuyo. Creo que Olga no fue demasiado sincera y no le dijo que estaba con Etienne", apuntaba la ex de Supervivientes.

