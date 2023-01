David Flores Carrasco recibía llamadas que le hacían sentir fatal

David Flores Carrasco está viviendo una situación realmente complicada en estos momentos. Belén Esteban ha arremetido contra su madre por no tener relación con él y por no preocuparse del cambio que se le avecina. Nos estamos refiriendo al hecho de que va a dejar de vivir con Olga Moreno, porque esta ha decidido mudarse a Madrid con su novio.

El joven ha visto que los ataques que ha recibido Rocío Carrasco han provocado que haya quienes salgan en su defensa. Así, María Patiño ha explicado el porqué no hay relación entre él y la mujer que le dio la vida. Es más, ha sacado a la luz el calvario que David pasó en un momento determinado.

En concreto, ha relatado que el chico hubo un tiempo en el que recibía llamadas que lo presionaban y que le hacían sufrir. Llamadas que procedían de personas muy allegadas que lo desestabilizaban, emocionalmente hablando. De ahí que su madre se vio obligada a tomar una dolorosa decisión.

David Flores Carrasco ve a María Patiño defender a su madre

El hijo de Antonio David ha visto que el hecho de que deje de vivir con Olga ha propiciado que Belén arremeta contra su madre. A pesar de haber visto la docuserie de esta y las acusaciones que realizó contra el padre de sus vástagos, la colaboradora no entiende que no tenga relación con David. Y menos la comprende ahora que el chico parece que va a tener que romper su rutina para irse ahora a vivir con su padre y la novia de este.

Las redes han ardido contra la de San Blas por sus palabras, pues son muchos los internautas que consideran que parece no entender que Rocío fue víctima de violencia vicaria. Motivo por el que su exmarido la separó de sus hijos.

Ante tal revuelo, David ha visto que María Patiño ha salido en defensa de aquella en Sálvame. Lo ha hecho afirmando: “En esta polémica, lo más injusto es lo que están intentando hacer algunas personas: involucrar a Carrasco. No juguemos al juego de Antonio David, no la metas y no la hagamos sentir culpable”.

“Centrémonos en este señor que está usando estos argumentos una vez más”.

David Flores Carrasco ve salir a la luz un dato inesperado

El nieto de 'La Jurado' ha sido testigo de que María ha ido más allá explicando el porqué él y su madre no tienen relación. Ha dado una información que se desconocía y que deja en cuestión al padre del chico y a alguien más de su entorno.

David ha escuchado a la colaboradora afirmar: “En esta historia hay una intención de involucrar a Rocío Carrasco, para hacerla sentir mal por no intervenir. Ella contó que cuando estuvo dos años con su hijo, antes de que él cumpliera los 17 años que fue cuando el padre se quedó con él, vio que tanto la hermana como Antonio David tiraban del chico”.

“Lo hacían diciéndole: 'Nos estás dejando solos, no vienes a Málaga'. El sufrimiento del chaval era tan brutal que la madre, que lo contó y lo documentó, decidió quedar ante todo el mundo como una mujer cuestionada. Pero lo hizo para evitar el sufrimiento de un hijo que recibía llamadas constantes de su hermana y de su padre”.

A esto ha añadido: “Por lo tanto, yo creo que si somos buenas personas, y creo que lo somos todos, la intención de involucrar en esto a Rocío deberíamos mantenerla fuera. Sí, porque en esta guerra, en la que está detrás el director de orquesta, vuelve a utilizar a dos mujeres para involucrar a Rocío y que la cuestionemos como mala madre”.

