David Flores Carrasco recibe un mensaje de su madre tras perder mucho dinero

David Flores Carrasco ha recibido varios mensajes directos por parte de su madre a lo largo de las dos docuseries que ha grabado la madrileña desde 2021. Especialmente, se refirió a él en Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde un episodio de dicha docuserie estuvo dedicado a la figura de David Flores Carrasco.

En aquel capítulo, emitido hace más de un año en Telecinco, Rociíto ponía en valor a su hijo, fruto de la relación que mantuvo en su día con Antonio David Flores.

David Flores Carrasco no mantiene ninguna relación con ella y ha perdido un dineral en estos años que llevan separados.

Hablamos del pastizal que se ha embolsado Rocío, que se ha hecho de oro desde que volviese a trabajar a principios de 2021.

| GTRES

"Era ternura, bondad y moría conmigo", decía la mujer de Fidel sobre su "enano". "No me podía ver triste, era una maravilla, siempre cantando…", rememoraba sobre tiempos pasados. “Yo no me sentía querida, me sentía amada por él”, añadía.

Por otro lado, también contó que el joven se llevaba a las mil maravillas con los niños de su edad y con los profesores de su colegio. “Era muy cariñoso, muy familiar, en el colegio lo quería todo el mundo”.

David Flores Carrasco escucha su mensaje tras perder un dineral

Lo que dejó más que claro Rociíto en la primera docuserie es que “él tenía pasión con su madre, con Fidel... Él tenía devoción con María Teresa y Terelu es que moría, ahora no sé desgraciadamente”, sostenía la hija de 'la más grande' con un gesto melancólico.

La marcha forzosa de su hijo en 2016, justo antes de su boda con Fidel, también era recordada por la hija de Rocío Jurado.

| GTRES - Telecinco

Recordemos que el joven se iba a vivir a Málaga con su padre y no regresaba aquel verano de 2016 cuando debía hacerlo. Antonio David lo empadronó en su ciudad de residencia por aquel entonces y Rocío contaba en la serie que se quedó apesadumbrada por ello.

“Mi madre decía que era un bombón de nata, un ser de luz”, recordaba la presentadora. "En eso estoy muy orgullosa de él, si conseguí instaurar ciertos valores que yo consideraba que, si no eran importantes, al menos imprescindibles”.

Sobre la educación que les dio a los suyos, Carrasco puso de manifiesto que siempre quiso que sus hijos, Rocío y David, se llevasen bien desde pequeños y fuesen buenas personas. “Tenía amigos de todas las edades, los profesores morían con él, es cariñoso, zalamero, muy gracioso. Y ha sido siempre un niño bondadoso, piadoso”, contaba sobre su hijo.

Así ha sobrellevado la larga ausencia de David Flores Carrasco

Lo que más pena le da a la hija de Pedro Carrasco es “la ausencia del joven. Pero yo sé que si a él lo hubiesen dejado él me hubiese llamado, hubiese venido”.

| Telecinco

En un momento dado de la emisión de la docuserie, Rocío se derrumbaba del todo al hacer memoria de cuántos años llevaba sin estar con él. “Él no ha tomado determinadas actitudes porque no se lo han permitido. Claro que me echa de menos, lo sé, no hace falta que nadie me lo diga”, lamentaba.

“Él tenía mucho rollo con nosotros, hablo de él sin pena porque sé que él es feliz. Mi pena por él es por la utilización que ha sufrido o porque esta persona ha utilizado a este niño para hacer más daño, más mal y para lucrarse”, sentenciaba.