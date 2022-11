David Flores Carrasco eligió a su madre: no quería estar con Olga Moreno

David Flores Carrasco se ha quedado sin palabras al conocer todas las mentiras que Olga Moreno ha estado contando durante todos estos años. Y es que la empresaria sevillana no ha tenido ningún problema en maquillar la realidad con el único fin de echar por tierra la credibilidad de Rociíto.

Durante más de 20 años, hemos podido ver a Antonio David pasearse por los diferentes platós de televisión contando su verdad acerca de la relación que tuvo con Carrasco.

Pero todo cambió cuando la hija de 'la más grande' decidió abandonar su retiro mediático para contar los motivos que le llevaron a estar lejos de sus hijos. Y todo apunta que fue por culpa de su exmarido.

Ahora, una usuaria de Twitter ha vuelto a recordar un programa del Deluxe en el que se destaparon todas y cada una de las mentiras que Olga y el padre David Flores Carrasco han ido contando en los últimos años.

David Flores Carrasco se entera de toda la verdad

David Flores Carrasco ha tenido la oportunidad de conocer qué es lo que realmente ha pasado en varios de los episodios más señalados de su vida. Y es que este programa de Telecinco utilizó las declaraciones que Rocío hizo en su docuserie para contar la verdad.

Olga Moreno aseguró en una de sus entrevistas en el Deluxe que, cuando David tuvo que ser ingresado en el hospital, Rocío Flores llamó a su madre unas "80.000 veces", y no le respondió.

Esta información es algo que la propia protagonista de Rocío: contar la verdad para seguir viva desmintió durante la emisión de esta serie documental.

"Llamo varias veces por teléfono y a mí no se me coge el teléfono. Es el día 29 cuando llamo por teléfono, lo coge Rocío [Flores] y me dice: 'Yo no te tengo que llamar. La que tiene que llamar eres tú, que eres la madre'", comenzó relatando Carrasco.

"Yo le dije que había estado llamando y le pregunté por el enano [David Flores Carrasco]. Y me dice: '¿Pues dónde va a estar? En el hospital ingresado'. El día 29 es cuando yo me entero".

A continuación, el programa siguió destapando otras mentiras que la ganadora de Supervivientes 2021 ha ido contando por los platós de televisión.

"Cuando a David le dicen quién quiere que le acompañe a hacer la prueba, sabía perfectamente que me iba a decir a mí. Yo agacho la cabeza y digo: 'verás, dónde me voy a meter ahora'. Y el niño dijo: 'Oa'", aseguró la entrevistada.

En esta ocasión, la madre de David Flores Carrasco dejó muy claro que "la que le dice que vaya Olga" es ella. "Es esta que está aquí. Por no hacerle de menos a ella delante de nadie".

"Cuando al niño se lo van a llevar para hacerle la prueba, yo ya iba con él porque llevaba mi mano agarrada. Le digo: 'No, enano, que vaya Olga'", sentenció la presentadora de televisión.

La tercera mentira también tiene a David Flores Carrasco como protagonista. Y es que, durante todo este tiempo, Moreno ha asegurado que Rociíto no se acercó a saludar al joven durante uno de los juicios de sus padres.

"Rocío sale y me da en el hombro. David y yo nos levantamos para saludarla, pero pasó… y nada", aseguró la entrevistada durante su visita al Deluxe. "Le dije: '¿De verdad que no vas a saludar a tu hijo?'".

Carrasco también aclaró este tema en su primera docuserie. "El niño a mí no me ve, ella no deja que me vea. Es cierto que yo tiro para adelante, pero es mentira que ella se levanta y me dice esa frase".

Para finalizar, todos los focos se pusieron en Rocío Flores. Y es que, según relató Jose Javier Vázquez en aquella entrevista, a la hermana de David Flores Carrasco siempre se le ha catalogado como "una niña de Hermano Mayor".

Como era de esperar, Olga no tardó ni un segundo en salir en defensa de la influencer: "Es injusto. Si fuera una niña violenta y agresiva, yo no estará aquí sentada".

Y esto es algo que se ha quedado en tela de juicio, después de conocer el desagradable episodio que madre e hija protagonizaron y que acabó con Rociíto en el hospital.