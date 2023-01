David Flores Carrasco crea sin querer un problema en la vida de su hermana

David Flores Carrasco, ante todo, se preocupa por su familia y quiere que esta se encuentre alejada de los conflictos. Pero parece que es imposible que el clan esté libre de polémicas y controversias. Así, Rocío Flores, la hermana mayor de él, se ha visto metida de lleno en una y precisamente por el joven, aunque este no ha provocado nada intencionadamente.

Lo que ha sucedido es que parece que ella y Olga Moreno, la ex de su padre, han protagonizado un tenso momento. Y es que la primera ha ido a casa de la sevillana para llevarse a David, que vivía con ella. Lo ha hecho porque estaba harta de los comentarios y 'medallitas' que se ponía por cuidarlo.

De esta manera, el chico ha visto que, sin desear que esto sucediera, ha sido el causante de un duro enfrentamiento entre ambas.

David Flores Carrasco conoce la tensa relación

El hijo de Antonio David es consciente de que Rocío y Olga han tenido una tensa relación desde que el matrimonio decidió separarse. Aunque habían presumido constantemente de un amor casi de madre e hija, la ruptura dinamitó su cariño.

En un primer momento, siguieron unidas, tanto es así que la joven Flores incluso se puso del lado de su madrastra por considerar que su padre no había actuado bien. Sin embargo, cuando Moreno dio una entrevista sin avisarla dejando en cuestión al malagueño, las cosas empezaron a cambiar entre ellas.

Es cierto que después arreglaron las cosas y volvieron a estar muy unidas, aunque todo entre ellas volvió a romperse. Sucedió cuando la ex de Antonio comenzó a salir con Agustín Etienne, que era el representante de las dos. Tan poco gustó a Rocío esta relación, que dejó de trabajar con aquel.

Desde entonces, llevan meses sin hablarse.

David Flores Carrasco, en el centro de la última polémica

El nieto de 'La Jurado' ha visto que él se ha convertido ahora en el 'responsable' de un nuevo enfrentamiento entre las dos citadas mujeres.

Recientemente se desveló que Olga, que seguía teniendo a David con ella en su casa, se va a mudar a Madrid con su novio. Una decisión que, al parecer, había provocado que le pidiera a Antonio David que se hiciera cargo de su hijo. Claro, ella quiere seguir adelante con su vida y dejar atrás el pasado.

No obstante, ahora Makoke ha dado una información en Fiesta que parece indicar que las cosas no han sido así. Exactamente ha explicado que han sido Rocío y su padre los que han acudido a casa de Moreno para llevarse al joven. El motivo es que estaban cansados de que esta presumiera constantemente de estar cuidándolo y de hacerse cargo de él cuando no le corresponde.

Según ha revelado la colaboradora de Telecinco, el encuentro no fue nada agradable. La tensión se hizo palpable entre ambas partes y trajo consigo que David viviera una situación complicada que jamás hubiera querido experimentar. Según ha contado, se inició una fuerte discusión que acabó a gritos.

Discusión que trajo consigo que desde entonces las dos no hayan vuelto a hablar. Asimismo, el chico está viviendo con su hermana en la casa que comparte con su pareja, Manuel Bedmar, en Málaga. Eso sí, ahora que Antonio ha alquilado una vivienda en la ciudad andaluza es posible que se traslade allí para ser cuidado por su padre.

La información dada por Makoke ha generado un gran revuelo en el programa y ha hecho coincidir a los colaboradores en un asunto. En concreto, han estado de acuerdo en que nuevamente el que sufre por un conflicto de su padre con una expareja es David Flores Carrasco.

