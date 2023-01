David Flores Carrasco comprueba que su madre no estaba mintiendo

David Flores Carrasco vuelve a estar de actualidad, pero sigue sin haber hecho nada para llamar la atención de la prensa. Rociíto habló de él en su documental Contar la verdad para seguir viva y desde entonces se ha convertido en un rostro muy popular. Recientemente ha ocupado la portada de la revista Diez Minutos con una noticia bastante desagradable.

David Flores Carrasco, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de su madre. El tertuliano José Antonio Avilés aseguró en su momento que el joven le pidió a Antonio David ver todo el documental. Siguiendo esta teoría, estaría al tanto de todo lo que contó Rociíto y ahora ha descubierto que no estaba mintiendo.

| La Noticia Digital

David siempre ha estado unido a Olga Moreno, por eso se quedó a vivir con ella cuando su padre se separó de la empresaria. Rociíto nunca ha confiado en las intenciones de Olga y aseguró que no iba a tardar mucho tiempo en mostrar su verdadera identidad. No mentía: la malagueña ha cambiado de vida y supuestamente ya no quiere saber nada del hijo de su ex.

David, según la versión que publica Diez Minutos, se habría llevado un gran disgusto porque no esperaba el comportamiento de Olga Moreno. Supuestamente ha sido Antonio David el que ha tomado la decisión para que la andaluza “no se cuelgue medallas”. Presume de cuidar al joven y Flores no quiere que nadie use a su hijo para quedar bien delante de los espectadores.

El periodista Saúl Ortiz aseguró en Fiesta que Olga se habría desprendido emocionalmente de David Flores porque está enamorada. Según sus datos, quiere centrarse en Agustín Etienne y piensa que si sigue cuidando del joven nunca va a avanzar. También se ha comentado que quiere empezar de cero en Madrid y que va a cerrar la tienda que tiene en Málaga.

David Flores Carrasco está sorprendido

David Flores ha vuelto a ocupar la portada de una revista y las redes han ardido: hay quien considera injusto lo que está viviendo. Lo cierto es que él nunca ha hecho nada para salir en televisión y desde hace un tiempo es uno de los nombres más populares. También es verdad que todos los periodistas hablan maravillas de él porque, según cuentan, “es un ser de luz”.

| EuropaPress

Carrasco fue una de las primeras que señaló a Olga Moreno y aseguró que se desprendería de su hijo cuando fuera necesario. Este momento ha llegado y la empresaria no ha dado explicaciones, por eso hay tantas dudas en el aire. Cabe la posibilidad de que tenga una explicación, pero quizá nunca la haga pública porque ahora parte del público le está atacando.

La madre de David no mentía: es cierto que la familia Flores-Moreno no es tan idílica como otros dan a entender. Prueba de ello es que Rocío Flores, según lo que ha salido publicado, ha roto por completo su relación con la empresaria. Se siente traicionada por ella y cree que lo mejor es tomar distancia, así que llevan un tiempo sin hablar.

David Flores Carrasco sigue confiando en su padre

David vivirá con su padre en Málaga y hay algo que nadie puede negar: es uno de los pocos que nunca le ha fallado. El excolaborador recibe críticas bastante duras, pero es evidente que para él lo más importante es el bienestar de sus hijos.

El ex de Olga Moreno ha alquilado un piso para que su hija Lola, a la que ve cada quincena, pueda estar cómoda. Él vive en Madrid, pero cuando debe cuidar a la pequeña se traslada para que ella no cambie de ambiente.

