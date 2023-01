David Flores Carrasco le busca sin querer un problema a Belén Esteban

Belén Esteban se ha vuelto a ver envuelta, una vez más, en una polémica discusión relacionada con la familia Flores. Y es que, sin quererlo, David Flores Carrasco le ha buscado un nuevo problema a 'la princesa del pueblo' con el resto de sus compañeros de Sálvame.

Durante los más de 20 años que Antonio David estuvo hablando públicamente de la madre de sus hijos, la de Paracuellos se convirtió en una de sus grandes defensoras. Tanto que, en más de una ocasión, no tuvo ningún problema en confesar la amistad que le unía a Olga Moreno.

| Mediaset

Pero con la llegada de Rociíto y su docuserie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, Belén Esteban cambió de opinión respecto a la imagen que tenía del padre de David Flores Carrasco.

Ahora, tanto ella como prácticamente todos los trabajadores de Sálvame se han posicionado públicamente al lado de la heredera universal de 'la más grande'.

Aunque, durante la emisión de este martes, 10 de enero, la colaboradora de televisión se ha enfrentado a María Patiño y todo por culpa de David Flores Carrasco.

Belén Esteban no entiende qué está pasando dentro del clan

Belén Esteban no se lo ha pensado dos veces a la hora de dar su más sincera opinión sobre una de las últimas polémicas de los Flores-Moreno. Y es que, después del último tuit de Marta Riesco, la guerra entre ella y Olga Moreno sigue dando mucho de qué hablar.

Según se pudo saber hace unos días, la ganadora de Supervivientes 2021 tiene pensado trasladarse a vivir a Madrid, y por eso, le ha dicho a su exmarido que, muy a su pesar, a partir de ahora ya no se podrá hacer cargo de su hijo.

Esta información ha generado una gran polémica sobre quién debería estar cuidado de David Flores Carrasco, pero sin duda, la más crítica ha sido Belén Esteban.

| GTRES

La tertuliana no tuvo ningún problema en cuestionar a Rociíto por no tener ningún tipo de relación con su "enano". "No entiendo a Rocío. El niño con OA [Olga Moreno], el niño con Marta Riesco… ¿Y ella?", dijo la de Paracuellos el lunes, 9 de enero, levantando un gran revuelo en plató.

Y es que, algunas de sus compañeras, como Laura Fa, no tardaron en sentenciar dichas las palabras, asegurando que se está volviendo a cuestionar la imagen de Carrasco como madre.

Tan solo 24 horas después, y siendo consciente de la gran polémica que se generó, Belén Esteban quiso matizar sus palabras y aseguro que, aunque sabe perfectamente lo que es la violencia vicaria, le da pena pensar por todo lo que está pasando David Flores Carrasco.

"Porque a Rocío Flores entiendo que no la quiera ver su madre por lo que pasó, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo que no vea al niño", puntualizó a continuación.

Fue en este cuando María Patiño interrumpió a 'la princesa del pueblo' para cuestionar las palabras que pronunció el día anterior. "¿Te puedo decir una cosa? En esta polémica, lo más injusto es lo que están intentando hacer algunas personas: involucrar a Carrasco".

| España Diario

Y es que, la presentadora de Sálvame considera que "es una guerra en la que Antonio David utiliza a Marta Riesco para hacer daño a Olga con el mismo daño que la pareja hizo a Rocío en el pasado".

Además, la compañera de trabajo de Belén Esteban le pidió que no entrara en el juego que el padre de David Flores Carrasco inició hace años. "No metas a Rocío y no la hagamos sentir culpable. Centrémonos en este señor que está usando estos argumentos una vez más".

Finalmente, para dar la estocada final al exguardia civil, Patiño aseguró que ya está harta de que el youtuber "utilice a las mujeres" y que ellas "se dejen utilizar".

"¿Ahora resulta que Olga Moreno gana pasta con las exclusivas con los hijos de otra? Si lo has hecho toda la vida tú, Antonio David", dijo la amiga de Belén Esteban, poniendo punto y final a este complejo debate.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp