Daniella Bustamante hace una fiesta que deja muda a Paula Echevarría

Muchos de los famosos de nuestro país han querido felicitar estas fiestas tan especiales en las que nos encontramos. La Navidad es una época muy especial para poder disfrutar de los nuestros. Unos momentos donde la fiestay la celebración no pueden faltar. Y eso mismo ha mostrado Paula Echevarría junto a su marido, y a sus dos hijos, Daniella Bustamante y Miki.

La influencer ha compartido con sus 3,6 millones de seguidores de Instagram la entrañable fiesta con su familia en el día de Navidad. Una fiesta que la propia Daniella ha ayudado a preparar. La actriz es protectora a la hora de mostrar a sus hijos en las redes, pero en una época así no ha dudado en publicar una preciosa instantánea con la familia.

Daniella, según ha salido publicado, ha organizado una fiesta para celebrar la Navidad que ha dejado muda a su madre. La familia atraviesa un momento pleno, Paula nunca habría imaginado ser tan feliz, ppor eso está sin palabras.

La Navidad de Paula Echevarría junto a su familia

Hace tan solo unas semanas que la actriz compartía a través de sus redes sociales un inolvidable viaje con toda la familia a Disneyland. Su marido Miguel Torres, junto a sus hijos, Daniella Bustamante y el pequeño Miki, disfrutaron de una familiar escapada para disfrutar de todo el universo Disney.

Paula publicaba a través de una instantánea como el pequeño de la casa le daba un abrazo a Mickey Mouse, sin duda alguna, un momento que no olvidará. Pero esta no era la única vez que la influencer visitaba el famosísmo parque de atracciones. En 2017 fue con su hija Daniella Bustamante y también en 2015 para su décimo aniversario con David Bustamante.

Paula es una gran apasionada del universo Disney y lo cierto es que, es un plan perfecto para pasar toda la familia unida en Navidad. Aunque a la actriz le gusta preservar la intimidad de sus hijos en redes sociales, siempre hay excepciones. Ayer, la influencer decidió felicitar estas fiestas tan especiales con una bonita fotografía de toda la familia.

No cabe duda de que, la actriz disfruta mucho de estas fiestas tan señaladas y en la mejor de las compañías. "All I want for Christmas is you. Feliz Navidad! Mis mejores deseos para todos!", escribía la influencer.

En la instantánea se podía ver el hogar todo preparado para celebrar estas fiestas, y todos lucían con sus mejores galas de Navidad. Paula llevaba un jersey de lo más navideño donde se podía intuir que ponía "happy christmas" y pantalón de lentejuelas, que son tendencia para estas fechas. La actriz está muda, no ha comentado nada al respecto, solamente lo que ha publicado.

Por otro lado, Daniella Bustamante llevaba un favorecedor vestido color beige, y posaba de lo más sonriente junto a su madre. El pequeño de la casa lleva puestos unos calcetines de lo más navideños donde se podía leer "¡ho ho ho!".

Paula compartió hace unos días como lo preparaba todo para la fiesta de Navidad. Un enorme árbol en el salón era el plato fuerte de la decoración navideña en casa. No cabe duda de que, Daniella Bustamante ayudó decorar un árbol tan espectacular para la fiesta de Navidad.

La influencer presumió de él a través de sus stories de Instagram, dejando a todos boquiabiertos.

| Instagram (@pau_eche)

Paula Echevarría en su mejor momento

En el lado personal no le puede ir mejor, la actriz ha encontrado la estabilidad emocional junto al exfutbolista Miguel Torres con quien lleva ya cerca de 5 años de relación. Pero es que, Paula también triunfa en el lado profesional.

La actriz parece que ha encontrado su hueco en televisión. Echevarría triunfa en Got Talent donde se ha convertido en uno de los rostros más queridos por el público.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp