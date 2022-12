Dani Mateo preocupa al contar lo que le acaba de pasar a Cristina Pedroche

Dani Mateo ha arrojado un poco de luz sobre el estado actual de Cristina Pedroche. La presentadora ha optado por guardar silencio desde que ayer su nombre acaparase todos los titulares tras conocerse que será madre. Dani se ha aventurado a hablar un poco de la situación y sus palabras han preocupado un poco sobre lo que le ha ocurrido a la presentadora: la filtración del embarazo.

La pasada tarde, en el programa Zapeando, los compañeros de Cristina mostraban su asombro ante la noticia. Según comentaron, ninguno de ellos eran conocedores de que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz fuesen a ser padres y esperaran a su primer hijo. El humorista no ha dejado indiferente a nadie al pronunciarse sobre el tema en cuestión.

Dani Mateo habla de Cristina Pedroche

No se habla de otra cosa. El embarazo de la presentadora de las Campanadas ha sido la última bomba de este año. Algo que nadie esperaba y que, según ha trascendido, era una noticia que la propia Pedroche pensaba contar el próximo 31.

| EspañaDiario

Ayer por la tarde, y con la noticia acaparando todos los portales de noticias, arrancaba Zapeando, un programa donde Cristina colabora a diario. Sin embargo, como era de esperar, la presentadora no hizo acto de presencia. Sus compañeros de programa, entre ellos Dani Mateo y Miki Nadal, sí quisieron comentar el hecho, haciendo gala de su particular sentido del humor.

Pero Dani, pese a la gran relación que mantiene con la influencer, aseguró que no tenía ni idea de la noticia. El humorista aseguraba haberse puesto en contacto con ella, sin recibir contestación: “No lo sabemos ninguno aquí. El móvil de Cristina ha ardido esta mañana por este tema, pero no ha respondido a nadie. Ni siquiera a Miki”, aseguraba Mateo.

Por otro lado, Lorena Castell también afirmaba que se había puesto en contacto con ella sin ningún éxito: “Yo le he mandado un mensaje, pero no me ha contestado. Sea lo que sea, un besito desde aquí”, aseveraba.

Estas palabras han dejado muy desconcertados a todos, sobre todo las de Dani. El humorista y la presentadora tienen una gran relación, pero todo apunta a que Pedroche no quiere pronunciarse ni hablar del tema con nadie.

| Instagram @cristipedroche

Según ha trascendido a la prensa, Cristina Pedroche estaría atravesando unos momentos muy convulsos. La presentadora pensaba contarlo todo durante las Campanadas, y Lecturas se adelantó revelando la exclusiva.

Una fuente muy cercana a ella ha asegurado a la revista Semana que "no se esperaba algo así". Además, aseguran que alguien muy próximo a ella debe ser quien ha filtrado todo a la prensa.

Cristina Pedroche decide guardar el silencio y no pronunciarse

Cristina lleva horas sin publicar nada en sus redes sociales, y todo apunta a que no piensa pronunciarse hasta el día de las Campanadas. La colaboradora estará intentando buscar un poco de calma y tranquilidad para poder sobrellevar, de la mejor de las maneras, todo el aluvión mediático.

Por otro lado, su marido, Dabiz Muñoz, sí ha subido contenido a sus redes sociales, aunque nada relacionado con la noticia bomba. Y es que él también habría optado por guardar el silencio.

Ahora mismo la expectación por las Campanadas de Pedroche es máximo. Siempre hay mucho interés por el look y el vestido que luce la presentadora, sin embargo, este año los ojos estará puestos en otras cosas.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp