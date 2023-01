Dani Alves tiene algo en su celda que le está causando muchos problemas

Dani Alves sigue pasando su propio calvario después de que una jueza decretase prisión preventiva sin fianza tras ser acusado de violar a una joven de 23 años. Todo habría sucedido el pasado 30 diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. El exjugador del Barcelona lleva unos días en prisión y hay algo en su celda que le está causando muchos problemas.

En las últimas horas hemos conocido que el brasileño ha sido trasladado a otra prisión más moderna y con mejores condiciones de las que vive hasta ahora. Recordemos que fue trasladado a prisión el pasado viernes 20 de enero y más concretamente a la cárcel de Brians 1, cerca de Barcelona.

Se ha decidido que, para garantizar la seguridad y la convivencia de Alves en la cárcel catalana, este ha sido trasladado a Brians 2, donde hay 80 internos.

Dani Alves tiene un problema con algo que hay en su celda

Con todo, el cambio de prisión va a ser en beneficio de Dani Alves porque en esta nueva cárcel dispondrá de una celda individual con ducha.

En la que estaba anteriormente tenía que ducharse en unas instalaciones comunitarias. Y había riesgo de que le sacasen alguna foto, en un momento dado, al ser un personaje famoso.

| Europa Press

Son muchas las comodidades que ha ganado con este cambio el exazulgrana mientras que la Justicia decide cuánto tiempo estará en prisión. Aunque muchos expertos en la materia apuntan que podría seguir allí hasta que se celebre el juicio, aún sin fecha.

Cambian de prisión a Alves por seguridad

Ha sido la Consejería de Justicia la que ha desvelado este movimiento entre cárceles para Dani Alves. A partir de ahora, va a vivir con otros presos condenados y preventivos como él, que todavía no han pasado a juicio.

| Europa Press

Recordemos que el jugador con más títulos de la historia del fútbol tiene que enfrentarse a una pena entre 4 y 12 años. Veremos si en el juicio contra su persona se acaba demostrando, o no, que cometió una agresión sexual a una joven el pasado 30 diciembre.

Los últimos movimientos del entorno de Alves ha sido cambiar de abogado. Este ha dejado de contar con la que fuera su abogada y ha contratado los servicios del abogado que llevó a Leo Messi y a la familia Pujol.

Alves contrata a un prestigioso abogado

Los familiares de Dani Alves ya han viajado a España desde Brasil para reunirse con este nuevo equipo legal del brasileño. Quieren planear otra estrategia que se prevé complicada después de lo que ha pasado en estos últimos días y el decreto de prisión preventiva sin fianza para el brasileño.

| Europa Press

Mientras, la esposa de Alves, Joana Sanz, está en una situación muy comprometida después de que perdiese a su madre hace días por culpa de un cáncer. Y ahora ha visto cómo su marido ha ingresado en la cárcel. "Corazón, aguanta tanto dolor, por favor", ha afirmado en uno de los stories la modelo canaria.

Días después de la declaración de la víctima, se conocen nuevos detalles de aquella supuesta agresión sexual. "Me puso de espaldas contra el lavamanos con el vestido levantado. Empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el váter y me penetró de manera violenta", contó en sede judicial.

"Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta, pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir, salgo yo primero'", le habría espetado Alves dentro el servicio del reservado de Sutton.

