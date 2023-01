Dani Alves intentó seducir a un antiguo rostro de 'Sálvame': 'Palabras mayores'

Dani Alves sigue en prisión preventiva después de su presunto abuso sexual en una discoteca de Barcelona a una joven de 23 años. Esta noticia ha impactado a algunos famosos que conocían a Dani Alves, como Pipi Estrada. Este ha dejado a la audiencia temblando después de que asegurase que, en su día, intentó ligar con un antiguo rostro de Sálvame que conoce muy bien.

El periodista sorprendió a propios y extraños cuando este martes desvelaba en el plató de Sálvame que Alves le escribió varios mensajes privados a la madre de su hija.

Estamos hablando de Miriam Sánchez, la exactriz de cine para adultos que sufrió el acoso de Alves cuando la televisiva estaba con el colaborador de Sálvame.

Dani Alves intentó conquistar a la ex del colaborador

Pipi lo ha contado todo con pelos y señales. Y a pesar de lo que hizo en su día, no le guarda demasiado rencor, como se ha podido demostrar en la tarde de ayer.

"Un día descubrí que le mandaba mensajes a la madre de mi hija, a Miriam", ha comenzado Pipi Estrada. Y es que ambos eran amigos cuando este jugaba en el Barça.

Su buena relación hizo que también conociera a Miriam Sánchez, su pareja por aquel entonces. A veces, se mensajeaban, aunque cuando supo de la existencia de ciertos mensajes, Pipi se quedó descolocado.

Los mensajes de Dani Alves con la expareja de Pipi los describe de la siguiente forma. "Era todo muy inocente, tipo insinuaciones. Insinuaba".

"Incluso hubo un momento en el que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que le dijo cosas como ‘hablamos cuando podamos hablar’ y le mandaba besitos rosas. Lo de los besitos rosas nunca lo entendí", ha llegado a decir en directo.

Los mensajes de Dani Alves a Miriam Sánchez que lo dicen todo

"Recuerdo un día en un clásico en un Barca-Real Madrid. Le dije: ‘Dani, ¿qué pasa aquí?' Y él me dijo: ‘Papi, qué me estás contando. Papi, yo no he hecho eso, alguien habrá utilizado mi teléfono’. Él no negó", ha proseguido su explicación Pipi Estrada.

Sobre si llegó a pasar algo entre ellos, el asturiano lo deja bien claro. "No pasó nada, no hubo oportunidad para que pasara", exponía este sobre los chats de ambos.

"No es un tema que me ocupe ni me ocupe en estos momentos. Ahora estamos hablando de palabras mayores: una supuesta violación", cambiaba el foco del asunto el tertuliano.

Minutos antes de que el gijonés contase lo que Dani Alves hacía con su ex y estas "insinuaciones" a Miriam Sánchez, Jorge Javier saltó en directo contra él.

Afean el discurso del tertuliano sobre la presunta violación de Dani Alves

El asturiano sostuvo que la mujer del jugador, Joana Sanz, era una víctima en este tema tan espinoso, pero le afearon casi todos sus compañeros esta sentencia.

"¿La mujer? La mujer claro que es otra víctima, que está sufriendo porque tiene a su marido en prisión, acusado de una violación. ¡Claro que es una víctima!", decía el periodista deportivo.

"No Pipi, no vayas por ahí", le afeaba el presentador catalán. "Podemos empatizar con ella, pero una víctima no es. Víctima solo hay una y sería la joven de la discoteca, si finalmente se demuestra su acusación", le respondía Adela González.

Jorge Javier no se quedaba ahí y sostenía que "que metamos la pata no quiere decir que estemos fomentando la cultura de la violación. Intentamos aprender y hacerlo de la mejor forma posible. Pero estas cosas pasan porque tenemos cosas interiorizadas de toda la vida, la sociedad está evolucionando y nosotros nos estamos deconstruyendo también", concluía.

