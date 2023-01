Dani Alves habría hecho una confesión que marcará su vida en la cárcel

Dani Alves lleva 10 días privado de libertad después de que una jueza considerase que debía ingresar en prisión preventiva sin fianza. Y todo después de que una joven le denunciase por una presunta agresión sexual del futbolista el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

Tras pasar un par de días en la cárcel de Brians 1, a Alves le trasladaron a la cárcel Brians 2. Lo decidieron así por motivos de seguridad y poco a poco se está adaptando de la mejor manera a esta nueva vida entre rejas.

El caso es que el exfutbolista del Barcelona se va soltando poco a poco. Y aunque cuando le preguntan por el tema que le ha llevado a estar en la cárcel es bastante discreto, su futuro está en el aire. Está a la espera de que sus abogados recurran esta decisión del juez de haberlo metido en prisión, a pesar de que en un principio no tenía riesgo de fuga.

Dani Alves hace la confesión más esperada desde prisión

En las últimas horas, se ha sabido que Dani Alves va asumiendo que está en la cárcel. Aunque al principio se le veía más cabizbajo, poco a poco va sacando la cabeza y asegura que "no le asusta nada" de su situación.

"El futbolista ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga", habrían sido las palabras del futbolista brasileño a varios reclusos que comparten prisión con él.

| Europa Press

"Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará, no me asusta nada", habría dicho Dani Alves según el diario La Vanguardia.

Eso sí, lo que intenta dejar más claro es que esa presunta violación de la que se le acusa fue una relación sexual consentida. Aunque no quiere dar más detalles sobre ello, por ahora.

Los abogados del futbolista brasileño esperan que pueda dejar la cárcel

Es un tema en el que están inmersos sus abogados. Y estos confían en que saldrá de la cárcel en menos de un mes, según publicaba hace unas horas el diario El Mundo.

| GTRES

El asunto es que los nuevos letrados de Dani Alves, en conjunto con la abogada de confianza del futbolista, tienen previsto recurrir. Lo harán contra su estado de prisión provisional en el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona.

Lo harán después de que finalice la ampliación del plazo dado para que los letrados estudiasen con minuciosidad todo el material de este proceso.

Han estado examinando los atestados policiales, los informes médicos de la víctima y las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton.

Dani Alves ha dado tres versiones de lo que sucedió aquella noche

Lo cierto es que los abogados de Dani Alves son bastante positivos respecto a su salida de prisión, aunque creen que tardarán algunas semanas en que Alves abandone Brians 2.

| Europa Press

Hay que ser conscientes de los tiempos que considera el tribunal para admitir el recurso. También hay que tener en cuenta las alegaciones a la Fiscalía y lo que tenga que exponer la acusación particular. Todo ello hará que su salida de prisión se retrase bastante tiempo.

Por ahora, Dani Alves confía en la gente que está llevando este proceso legal. Ya cuenta los días para que, si se da el caso, quede libre de manera provisional.

Así, podrá preparar su defensa a conciencia para demostrar su inocencia. A pesar de que, a día de hoy, ha dado tres versiones distintas de lo que sucedió aquel día con una joven de 23 años.

