Dani Alves consigue que en Telecinco pase algo que nadie olvidará

Dani Alves, el futbolista brasileño afincado en Barcelona, no está viviendo sus mejores momentos. El escándalo sexual en el que está inmerso ha desatado todo tipo de opiniones y reacciones al respecto. Lo último que ha pasado ha sido en un plató de televisión, donde la presentadora ha tenido que intervenir.

Dani Alves desata la polémica en Fiesta

La presunta violación llevada a cabo por Dani Alves ha sido tema de conversación en Fiesta. El programa de Emma García no han dudado en hablar sobre este incidente. El cual tuvo lugar el 30 de diciembre en los baños de una conocida discoteca de Barcelona.

En prisión preventiva y sin fianza, en Fiestahan querido conocer cómo se encuentra Dani Alves y todo su entorno. Como era de esperar, la incredulidad y la sorpresa son las reacciones entre los conocidos del futbolista.

Tanto es así, que en el propio magazine de Telecinco han emitido un audio del propio hermano de Dani Alves. En él, se puede percibir la angustia y el llanto debido a que ni siquiera pueden ir a visitar al futbolista a la cárcel.

Ante esta situación, los colaboradores han empatizado con la situación del deportista. Beatriz Cortázar lo dejó bastante claro. “Es el drama de una familia que tenía un ídolo con carrera llena de cosas buenas y, de repente, han pasado del cielo al infierno”.

No obstante, rápidamente ha intervenido Makoke para cortar a su compañera y dar la réplica a sus palabras. “Por el infierno también ha pasado esa chica cuando ha salido de ese baño”, afirmaba la colaboradora.

Fue ahí donde se empezó a formar un debate en torno al caso que atañe a Dani Alves. Beatriz enseguida quiso matizar que lo único que estaba haciendo era empatizar con lo que estaba viviendo la familia en esos momentos.

Rápida, Emma García quiso cortar la discusión que se estaba formando sobre Dani Alves para poder aclarar algo al público.

“Me gustaría dejar clarísimo que en este programa nadie está cuestionando el dolor y el drama de la víctima por favor. Por favor, os pido que esto quede claro”, sentenció la presentadora. Ante estas palabras el público no pudo hacer otra cosa que aplaudir.

Asimismo, ha tenido unas palabras para otra persona en especial. Se trata de la mujer de Dani Alves, la modelo tinerfeña Joana Sanz.

“Acaba de perder a su madre y se encuentra con que su marido está acusado de violación. Esto es empatía pura y dura. Con quien de momento no tenemos tanta empatía es con Dani Alves”, afirmaba Emma.

Lo cierto es que está siendo una situación muy difícil para Joana, tal y como ella misma ha declarado recientemente. “He perdido a los dos únicos pilares de mi vida”, soltaba contundente.

En su cuenta de Instagram es donde la mujer de Dani Alves ha querido compartir sus primeras declaraciones. “Pido, por favor, a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad este momento”, comentaba la modelo.

Y ha seguido su historia de Instagram con lo siguiente: “Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”.

Por último, añadía: “Tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”. Ahora queda esperar a ver qué sucede con Dani Alves, pero sin duda es un gran golpe para esta figura del deporte y su familia.

