Dabiz Muñoz revela si va a tener un bebé con Cristina Pedroche

Este año Cristina Pedroche nos deleitará de nuevo con su vestido para las campanadas de 2023. La periodista de moda como cada año se convierte en la protagonista de la noche gracias a sus increíbles looks. La joven actualmente lleva una vida muy feliz al lado de su pareja.

Muchos no conocen cómo conoció la comunicadora a su actual marido, Dabiz Muñoz. 2015 fue el año en el que ambos se unieron en matrimonio, cuando aún no llevaban ni un año de relación. Cristina Pedroche ha confesado que fue ella misma quién quiso dar el sí quiero tan rápido y no pudo esperar más.

La presentadora ha hablado en varias entrevistas acerca de cómo y cuándo se conocieron. Un showroom de una marca deportiva fue el escenario dónde estos dos personajes se vieron por primera vez. Un día que marcó un antes y un después para los dos. ¿Pero tendrán hijos pronto?

Una historia de amor

Cristina Pedroche ha querido dejar por su perfil de Instagram una publicación de lo más bonita y navideña. La periodista publicaba una fotografía en la que aparecía ella y su marido, Dabiz Muñoz. En ella, Cristina nos dejaba unas bonitas palabras sobre su marido.

"Conocí a marido en diciembre del 2014 y según lo miré noté que nuestros caminos se habían unido para siempre. Desde entonces nuestro amor solo ha ido a más", escribía la comunicadora el pasado 19 de diciembre.

Unas palabras que demuestran lo enamorada que está actualmente Cristina Pedroche de su marido y de la relación que han construido a lo largo de todos estos años. Añadía: "Cada día más enamorados y sobre todo más unidos. Gracias por estos ocho años de magia… Te amo".

¿Cómo comenzó todo?

Cristina Pedroche ha contando en varias ocasiones cómo y cuándo se conocieron. Todo se remonta a un showroom de una marca deportiva, donde se encontraba Dabiz Muñoz junto con un compañero. "Nunca he sido romántico ni apasionado hasta que entró en el showroom", explicaba él.

"Se acercó ella. He de reconocer que siempre llevó la voz cantante... Lo bueno es que como tenemos un humor tan parecido, nos reímos mucho, desde el primer momento nos caímos bien". Ese mismo día intercambiaron sus números de teléfono y Cristina lo animó para crearse una cuenta de Instagram.

| GTRES

El chef al día siguiente hizo un chat en Twitter y la periodista le preguntó si se había hecho ya la cuenta. Un acto que marcó un primer paso en toda esta historia.

Al mes siguiente de este encuentro se empezaron a hacer públicas varias imágenes de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz juntos. Por lo que, no les quedó más remedio que confirmar su relación. Ese mismo año, la periodista fue muy criticada por su vestido de año nuevo, y defendida a través de redes sociales por el cocinero.

Futuros padres a la vista

Como pareja pública, se han visto a la obligación de responder a las preguntas que atañen sobre la maternidad y su intención de tener hijos. En el programa El Novato,Dabiz Muñoz se pronunció al respecto. "Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento”.

"Si algún día somos padres será porque los dos nos podamos hacer cargo. Porque tenemos claro que ser padres no significa que ella se tenga que hacer cargo de todo" comentaba el cocinero al respecto.

| EspañaDiario

Dabiz ultimó el tema: "Ni que tenga que sacrificar su carrera, queremos compaginarlo todo de tal manera que sí alguno tiene que renunciar a algo sea equitativo".

Una declaración por parte del chef que aclaraba bastante bien las dudas sobre si él y Cristina Pedroche algún día tendrán un hijo.

