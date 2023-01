Cristina Tárrega deja a todos mudos con un confesión que cambia la historia

Cristina Tárrega ha dejado a todos los seguidores de El programa de AR sin palabras al compartir una información sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva que supondrá un antes y un después en su historia de amor.

A finales del mes de septiembre, la ganadora de Masterchef Celebrity vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida. Y es que, a pesar de que su pareja sentimental le había pedido matrimonio, minutos después de hacer oficial su compromiso, salieron a la luz unas comprometidas imágenes.

| Cedida

En ellas, se podía ver al empresario besando a una chica en un conocido festival de música. Desde entonces, la Marquesa de Griñón decidió rehacer su vida alejada del hombre con el que había compartido sus dos últimos años.

Pero después de tres meses separados, todo apunta a que el amor ha vencido todas las adversidades. Y es que, Antonio Rossi tuvo la oportunidad de hablar con uno de los mejores amigos de Onieva.

Tal y como informó el compañero de trabajo de Cristina Tárrega "podemos confirmar que la historia entre ellos dos no está para nada acabada".

Después de todo lo que se ha contado en los últimos días, fue la propia colaboradora de El Hormiguero la que quiso aclarar todos estos rumores. "Es verdad, hemos vuelto", aseguró ante la revista Diez Minutos.

Por su parte, Íñigo ha asegurado ante las cámaras de El programa de AR que tanto él como Tamara están "muy felices" con la nueva oportunidad que les ha dado la vida.

Ahora, Cristina Tárrega ha vuelto a sorprender a toda la audiencia del matinal de Telecinco al desvelar un dato que cambiará por completo el rumbo de esta historia.

Cristina Tárrega sabe cuál será el siguiente paso

Cristina Tárrega ha confesado en pleno directo que, después de todo lo que ha pasado entre ellos, Tamara e Íñigo han decidido retomar su relación donde la habían dejado.

Este lunes, 9 de enero, los colaboradores de El club social de El programa de AR han dedicado parte de su emisión a comentar las últimas novedades acerca de la reconciliación de la Marquesa y el empresario.

| GTRES

Después de conocer que 'la reina de corazones' estaba al tanto de la oportunidad que su hija le estaba dando a Onieva, Cristina Tárrega y sus compañeros tiene novedades al respecto.

El primero en tomar la palabra ha sido Antonio Rossi, quien ha asegurado que "Íñigo no ve como anormal que pasen mucho tiempo juntos". "Esto va a ir rapidísimo, creo que no nos vamos a dar cuenta y estamos en una boda a la mínima".

"Están en un estado de proactividad de verse, mostrarse y encontrarse… No es volver y cada uno en su casa", ha apuntado el periodista a continuación.

Por su parte, Marisa Martín-Blázquez ha compartido con toda la audiencia de Mediaset el último gesto que el diseñador de coches ha llevado a cabo en sus redes sociales. "Ha cambiado hasta el estado de WhatsApp, antes tenía 'all white' y ahora pone 'now or never', [ahora o nunca]".

Además, la compañera de plató de Cristina Tárrega ha asegurado que el plan de Falcó y Onieva es irse a vivir juntos, pero no a la casa "donde vivían antes".

| Instagram (@tamara_falco)

"Tamara está esperando una casa que había comprado en la urbanización de Puerta del Hierro, ese será el próximo domicilio donde pasen a vivir como pareja".

Pero, lo que verdaderamente ha dejado sin palabras a los seguidores de El programa de AR ha sido la confesión que ha hecho Cristina Tárrega. Y es que, todo apunta a que dentro de muy poco podríamos ver a Tamara caminando hacia el altar.

"Me han contado gente muy cercana a ella que ya están hablando de nuevo sobre una boda, pero que no quieren repetir la misma fecha. Será antes, van a precipitarlo, va a suceder todo antes".

