Cristina Pedroche elige el nombre para el bebé y tiene problemas legales

Cristina Pedroche se ha pronunciado tras todo el silencio que había guardado. Ahora, la presentadora ha utilizado las redes sociales para pronunciarse al respecto y sus palabras no han dejado indiferente. A través de las redes sociales, la colaboradora revelaba cómo llamará al bebé.

'BebeXo' es el nombre que la presentadora ha elegido para dirigirse a su bebé en la publicación. Aunque, claramente, este no será el que tendrá cuando nazca.

Según apuntan varios medios, 'BebeXo' será cómo Cristina Pedroche se dirigirá a él en los distintos programas. Pero además, la pareja estaría planteándose tomar medidas legales con la filtración de la noticia.

La presentadora está muy enfadada con el trato mediático que se la ha dado a todo el tema, por lo que piensa tomar medidas al respecto. Las palabras de Pedroche han sido muy contundentes y la pareja no piensa quedarse de brazos cruzados tras filtrarse la noticia.

Según ha trascendido a la prensa, la pareja estaría buscando defender su intimidad después de que Lecturas lo filtrara todo.

Cristina Pedroche se pronuncia sobre el bebé

Anoche, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz hacían arder las redes tras pronunciarse con un comunicado de lo más polémico sobre el embarazo. La presentadora y el popular chef decidían romper su silencio y confirmar el embarazo. Cristina afirmaba que estaba muy descontenta con la filtración de la noticia, ya que era algo que ellos mismo querían dar.

Además, la pareja no dudó en mostrar su sorpresa y decepción con el hecho de que no se hayan puesto en contacto con ellos. Según a manifestado Cristina Pedroche, era una noticia que, desde luego, no iban a vender y mucho menos en una exclusiva para una revista del corazón.

Lo que sí ha sorprendido a todos es el nombre que han elegido para el bebé que viene en camino. Cristina escribía un hashtag donde revelaba dicho nombre: #BebéXO. Aunque lo cierto es que, la pareja se ha visto forzada a dar estas explicaciones que hubiesen preferido no tener que dar.

Según unas fuentes muy cercanas al entorno de la pareja, esto ha sido un duro golpe que les ha dolido mucho y que no esperaban:

"A ellos nos les ha hecho ninguna gracia y están bastantes molestos porque se haya hecho público que están embarazados, algo que consideran muy íntimo y personal", revela una fuente para Informalia.

Como rezaba el comunicado, lo que la pareja buscaba era esperar un tiempo prudencial para poder confirmarlo al resto de amigos y familiares. Sin embargo, la exclusiva de Lecturas trastocó sus planes por completo.

"No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado", escribía la pareja en el comunicado de Instagram.

La anterior fuente ha revelado que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz estarían dispuestos a ir más allá y tomar medidas legales:

"Se está planteando demandar a la publicación por un delito contra la intimidad e incluso de revelación de secretos", revela la anterior fuente. Y es que, al tratarse del tema de un embarazo, sería algo delicado y podría traer graves problemas legales para la publicación.

La gran expectación por las Campanadas de Cristina Pedroche

No cabe duda de que, estamos ante unas de las Campanadas con mayor expectación de los últimos años. Por primera vez, los ojos no solo estarán puestos en el vestido de la presentadora. Ahora, solo quedan un par de horas para ver a Cristina Pedroche pronunciarse en las Campanadas.

Son muchos los usuarios en redes sociales que se preguntan cómo abordará el tema y hasta que punto se pronunciará la presentadora.

