Cristina Pedroche puso una cláusula en su acuerdo matrimonial con Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche no tiene ningún problema en hablar sobre su vida sentimental con Dabiz Muñoz. La presentadora se encuentra en un momento pletórico, tanto a nivel personal como profesional, y no duda de presumir de ello en redes sociales. La presentadora de Vallecas en muy activa en redes, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

Cristina se ha pronunciado sobre cómo es su relación con el cocinero, todas las parejas tienen sus propios códigos, y está claro que ellos no son la excepción. La presentadora ha hablado como nunca sobre el curioso acuerdo que tiene con Dabiz y que para ella es imprescindible.

Cristina Pedroche habla de su relación con Dabiz

La presentadora se aventuró hace unos meses a tratar el tema de la cláusula matrimonial que le puso Jennifer López a Ben Affleck. La artista le puso una cláusula mediante la cual tenían que mantener 4 relaciones sexuales a la semana.

| Atresmedia

Pedroche no dudó en dar su opinión al respecto a través del programa Zapeando, donde es una colaboradora habitual. Y la presentadora lo tenía claro: “Poner una cláusula en un matrimonio me parece lo peor, una pareja tiene que fluir, el amor es fluidez. Tú no puedes exigir a nadie nada, porque entonces quieres hacer lo contrario", expresaba.

"A mí me dices que tenemos que hacerlo 20 veces, pues no me apetece ni una vez. Cuando obligas a algo se te quitan las ganas", sentenciaba Cristina.

Pero eso no quedó ahí, entre broma y broma, Cristina Pedroche también reveló la 'cláusula' que puso en su relación con Dabiz Muñoz. Sin embargo, esta no tiene nada que ver con lo sexual, más bien todo lo contrario.

Cristina es toda una apasionada de la comida, así lo demuestra en sus redes sociales. Hay pocas cosas que llenen tanto a la presentadora como comer, y desde luego estar casada con uno de los chefs más importantes del mundo tiene que tener sus ventajas.

La presentadora puso una cláusula gastronómica mediante la cual Dabiz se comprometía a hacerle la cena al menos 4 veces a la semana. Así lo reveló ella misma en el programa: "Yo no cocino nada. Yo tengo un acuerdo con él que mínimo a la semana me tiene que hacer la cena una o dos veces", confesaba. Sin embargo, su compañera de programa, Valeria Ross, se quedó de lo más decepcionada:

“Vaya mierda de acuerdo. Pensaba que iba a ser con más salseito”. A lo que Pedroche respondió que en lo otro "no hacía falta poner una acuerdo".

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ganan una Estrella Michelín

La pareja se encuentra en un momento fantástico y es que no cabe duda de que hacen un tándem perfecto. Acaban de recibir la mejor de las noticias con el restaurante que abrieron hace menos de un año, Ravioxo.

"Tan orgullosa por mi Ravioxo. Hoy ha ganado su primera Estrella Michelín", escribía muy emocionada Cristina Pedroche en redes sociales.

Por otro lado, Dabiz no ha dudado en dedicarle unas palabras de agradecimiento a su pareja: "Y Gracias a mi Pedroche, esta estrella es más tuya que mía. Lo sabemos todos en el mundo, gracias por tu talento, por tu inteligencia, por tu creatividad y por tu inmensa generosidad. Eres la mejor”, compartía en redes sociales.

El nuevo proyecto de la pareja viene dispuesto a revolucionar por completo el mundo gastronómico. Y este solo es el comienzo de todo lo que les espera.