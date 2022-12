Cristiano Ronaldo se niega a creer lo que acaba de contar Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen una relación consolidada que les ha llevado a formar una gran familia. Ellos son cómplices y se cuentan todos sus miedos, deseos e ilusiones. Pero lo que el futbolista no esperaba es que ella se haya sincerado con todo el mundo a través de una entrevista pública.

El portugués está estupefacto porque su chica, entre otras cosas, ha hablado de la pérdida del hijo que tuvieron este año. Una pérdida que ha supuesto que este 2022 haya sido uno de los más duros de toda su vida.

Cristiano Ronaldo no quiere creer lo que acaba de contar Georgina Rodríguez. La modelo ha confesado que todavá no ha asimilado la pérdida de su hijo.

Cristiano Ronaldo ve a Georgina Rodríguez sincerarse más que nunca

Cristiano apoya a su novia en todos sus proyectos y, precisamente por esto, la ha respaldado para que concediera una entrevista a la revista Elle. Medio para el que la española ha realizado una sesión de fotos como modelo al tiempo que ha respondido a las distintas preguntas que se le han hecho.

Rolando ya sabe que Georgina Rodríguez ha hablado del episodio más duro que ha vivido. Reconcoe que todavía no lo ha superado y Cristiano quiere hacer algo para ayudarla. No quiere creer que todavía esté tan mal cuando parecía lo contrario, pero lo respeta completamente.

Así, como no podía ser de otra manera, se ha querido que Georgina hiciera balance de este 2022 que está a punto de terminar. Y no ha podido ser más clara reconociendo que “este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”.

De esta manera, ha dejado claro que la pérdida de uno de sus mellizos en el parto la ha destrozado y marcado para siempre. Una trágica muerte que la ha afrontado, como ha reconocido, sustentándose en su pareja, pero también en alguien más. Ha manifestado: “Mi familia y mis amigos han sido y son un gran apoyo en cada etapa de mi vida”.

Cristiano ha visto a la española reconocer que, aunque es una mujer de éxito que triunfa en todos sus proyectos empresariales, para ella lo importante es otra cosa. A lo que le da más valor es a las cosas que no son materiales. Lo ha hecho afirmando: “Me siento una persona muy afortunada”.

“Tengo una familia preciosa llena de amor, un hombre que me ama, una madre que me ha enseñado todo lo que sé. También tengo una hermana que ha sido siempre mi máxima confidente y unos amigos que son familia. Eso es el éxito para mí y poder acostarme cada noche tranquila, satisfecha con lo que hago y con lo que tengo”.

Es más, ahora que su hermana mayor, Patricia, ha salido a la luz reclamando su ayuda, llama la atención que no habla de ella. Únicamente se refiere a Ivana, “que lo es todo para mí. Ha sido en muchos momentos madre, padre, amiga, mi pilar fundamental”.

Cristiano Ronaldo lee las confesiones de Georgina Rodríguez

El delantero luso ha podido darse cuenta de que su chica se ha mostrado más sincera que nunca y ha abordado temas muy personales, como los ya expuestos. Y, además, se ha atrevido a hablar de la historia de amor que han vivido y viven. Ha confesado que “Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista”.

“Cuando le vi por primera vez, sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto a un hombre tan apuesto y tan atento. Es el hombre más guapo que han visto mis ojos”.

Asimismo se ha mostrado abiertamente feminista, apasionada del ballet y, sobre todo, harta de las cosas que se publican y dicen sobre ella. Tanto es así que ha declarado: “Si buscas mi nombre en Google, resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano. También se dice que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía”.

“Mi vida es mucho más simple que todo eso: no me gustan los conflictos y nunca me peleo con nadie. Pero lo peor es que toda esa información es mentira”. A lo que ha añadido: “Reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que se publica de mí, también me caería mal, pero no soy así”.

