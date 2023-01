Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pierden un dineral nada más empezar el año

Cristiano Ronaldo parece estar celebrando por todo lo alto estas esperadas fechas. Después de su polémica estancia en el Manchester United, el portador del 7 sigue sin encontrar equipo que le acoja.

Y es que Cristiano Ronaldo no se encuentra en su mejor momento profesional, pues su fracaso en el Mundial también está haciendo gran mella. Algo que tampoco estuvo exento de controversias, dado que hubo algunos rifirrafes entre el jugador y el entrenador. Sin embargo, el portugués ha querido dejar a un lado todo esto y centrarse en lo importante.

Cristinano Ronaldo acaba de perder un dineral nada más empezar el año. Se ha regalado un coche de lujo valorado en más de 300.000 euros. Georgina también se ha gastado gran parte de sus ahorros en regalos para sus hijos.

En estas navidades lo excéntrico y lujoso se ha apoderado de la casa de Georgina Rodríguez. Así lo ha mostrado la de Jaca en sus redes sociales en un vídeo en el que no ha faltado el glamour. La modelo aparecía enfundada en un ajustado vestido rojo presumiendo de casa y de regalos navideños.

Giorgina Rodríguez ha gastado demasiado dinero

La familia portuguesa-española se ha currado bastante este año el espíritu navideño, decorando y disfrutando esta celebración. Ya dio algunos detalles del aspecto de su casa y de los regalos que recibió. Sin embargo, no había mostrado hasta unos días después el regalazo que le hizo a Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez le ha regalado un coche de lujo que formará parte de su colección de automóviles. Cristiano Ronaldo ya posee un Ferrari, Lamborghini, Mercedes y Bugatti. Gio se lo entregó "envuelto" en un lazo rojo y ante sus hijos.

"Obrigado meu amor", le escribía el futbolista en sus redes sociales. Se trata de un Rolls Royce Dawn 2022 cuyo valor asciende a más de 330.000 euros.

En el vídeo que compartía a través de sus redes sociales también aparecía la impresionante mesa en la que cenaron junto a familiares y amigos. Y es que la novia de Cristiano Ronaldo, al fin y al cabo, se dedica a organizar y ser la anfitriona de multitud de eventos.

Cristiano Ronaldo en su faceta familiar

Las hijas de la pareja, vestidas de princesas y hadas, correteaban y parecían pasarlo muy bien momentos previos a esa cena. Tampoco faltó Papá Noel, quien estaba allí para hacer entrega de los presentes.

La pareja luso-española acogió a sus familiares para disfrutar del día de Navidad. Entre las invitadas se encontraban, además, Ivana Rodríguez, hermana de la influencer. "Qué maravilla lo bien que lo pasamos y las risas con el Papá Noel delgado que nos acompañó", comentaba en la publicación de Gio.

| Instagram: ivana.rodriguez

Cristiano Ronaldo ha estado bien rodeado en estas celebraciones, a pesar de que su madre y sus hermanas no han podido estar con él. Se empieza a rumorear que podría haber ciertos problemas en el núcleo familiar.

Ahora lo que no queda nada claro es el futuro profesional del exfutbolista del Real Madrid. Por ahora parece no tener equipo donde jugar, aunque algunos empiezan a indicar que podría ser para algún país árabe. Lo que seguro que no le faltará será su familia y su círculo más querido y cercano.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp