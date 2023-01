El contrato que firmó Gustavo Guillermo para ser chófer de las Campos

Gustavo Guillermo ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas y algunos dicen que está encantado. Supuestamente siempre había querido ser famoso, entre otras cosas porque estaría cansado de ser el conductor de María Teresa Campos. La información ha salido en Viernes Deluxe y ahora están viendo la luz datos inéditos que nadie esperaba.

Gustavo Guillermo sigue contando con el apoyo de las Campos, sobre todo con el de Alejandra Rubio. La colaboradora ha acudido a su puesto de trabajo en Fiesta y ha dejado claro que el chófer de María Teresa no es ningún traidor. Piensa que todo es un invento de Kiko Hernández y que el empleado sería incapaz de traicionar a su familia porque llevan juntos 30 años.

Gustavo se estaría quejando de sus condiciones laborales, quejas que han llegado a los oídos de Carmen Borrego. La malagueña ha explicado cómo es el contrato que firmó su empleado y ha asegurado que no le están reteniendo, puede irse si quiere. Terelu Campos promete que hace unos meses le dieron la opción y él se negó asegurando que estaba muy cómodo con la familia.

Gustavo, según ha informado Carmen Borrego, tiene un horario “como todos los trabajadores de este país”. Ha explicado que empieza a las 10 de la mañana y termina a las seis de la tarde, una jornada completa por la que recibe un buen salario. María Teresa siempre ha sido muy generosa y ha pagado muy bien a sus ayudantes, así que poco más hay que decir.

Terelu reconoce que el sueldo del chófer ha cambiado con el paso del tiempo porque “ninguno cobramos lo que cobrábamos antes”. Sin embargo, ha dejado claro que la retribución actual sigue siendo bastante generosa. Además ahora tiene menos obligaciones porque la presentadora “tiene menos vida social” y no le tiene que recoger de ningún evento.

Gustavo Guillermo supuestamente dijo que no le pagaban

Gustavo, según la información de Kiko Hernández, tiene un discurso en privado que podría hundir a la familia Campos. Supuestamente va diciendo que ha estado “más de un año sin cobrar” y que le hizo un préstamo a María Teresa de 30.000 euros. Son datos del exgran hermano, pero varios tertulianos de Telecinco manejaban información muy parecida.

Carmen ha explicado que todo es mentira, no cree que Gustavo vaya diciendo eso y de ser así no estaría siendo sincero. Asegura que su madre siempre le ha pagado y que siempre le ha dado las mismas libertades, no es verdad que ahora trabaje más. Lo que sí ha explicado es que el conductor algunos domingos les hace un favor: llevar a Teresa a casa de Terelu.

La tía de Alejandra Rubio asegura que el chófer, como favor personal, recoge a María Teresa y la lleva a casa de Terelu Campos. Los fines de semana los tiene libres, pero vive cerca de la familia y lo hace por deferencia, a pesar de que eso no esté en el contrato. Ha explicado cómo es este acuerdo laboral para que los espectadores no tengan la más mínima duda.

Gustavo Guillermo se quejaría de sus horarios

Gustavo y su novia estarían hartos de las exigencias de la familia Campos y habrían llegado al límite. Ainhoa, pareja del conductor, le habría confesado a Kiko Hernández su cansancio. Supuestamente le dijo que estaban agotados porque no tenían tiempo de viajar, aseguró que no respetaban sus vacaciones.

Actualmente María Teresa usa los servicios del chófer para dar paseos por la mañana, a veces ni siquiera se baja del vehículo. Ya no acude a fiestas ni a programas, así que hay algo que es evidente. Si el conductor va diciendo que no tiene tiempo libre no está contando la verdad.

