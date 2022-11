Concha Velasco tuvo cáncer y ahora desvelan cómo logró superarlo

Concha Velasco es, sin duda alguna, una de las grandes damas de la interpretación de nuestro país. La actriz ha consagrado su vida sobre los escenarios y cuenta con el respeto y cariño de todo el público. Por ello, cuando saltó la noticia de que su estado de salud había empeorado, todas las alarmas se activaron.

Hoy, 29 de noviembre, Concha Velasco cumple 83 años en uno de los momentos más complicados de su vida a nivel de salud. Concha Velasco lleva varios meses viviendo en una residencia donde todas sus necesidades son cubiertas.

Y es que Concha ha sufrido varios reveses a su salud en los últimos tiempos. Entre ellos, una apendicitis, una hernia y un linfoma que le detectaron en 2014.

Concha Velasco atraviesa un delicado estado de salud

Concha decidió abandonar los escenarios, ya que su delicado estado de salud le impedía subirse a las tablas del teatro. Su último proyecto fue La habitación de María, estrenada en 2020 bajo la dirección de su hijo. Por aquel entonces, la actriz no dudaba en presumir de su gran trayectoria como actriz: "Yo creo que tengo la carrera más madura y más construida de todas las actrices de España. He tenido una carrera muy sólida y muy bien hecha desde que tenía 10 años", confesaba Concha.

| GTRES

Sin embargo, los achaques que sufría su salud le hicieron imposible continuar con su trabajo. A esto habría que sumarle la pandemia, que también hizo mella en Concha Velasco según revelaba su hijo: "Tras la pandemia, decidimos que se viniera a vivir con nosotros. Pero no ha funcionado porque mi madre no está bien, su salud se ha resentido y de alguna manera teníamos que buscar una solución", confesó su hijo Manuel.

Finalmente, la familia optó por buscar una residencia que se hiciese cargo de todas las necesidades de Velasco: "Perdió mucha movilidad de cintura para abajo y a partir de la pandemia nos costó mucho que volviera a caminar. El aparato digestivo y el hígado los tiene algo fastidiados", relataba Manuel a los medios tras conocerse que vivía en una residencia.

Pero, sin duda alguna, uno de los grandes varapalos que sufrió Concha Velasco fue el linfoma que le detectaron a la actriz en 2014.

| Europa Press

Por aquel entonces, para Concha la noticia fue algo muy duro de asimilar, así mismo lo reconocía a la revista ¡Hola!: "Casi no me perdono el haber reaccionado como reaccioné, viniéndome abajo. No me esperaba eso de mí". Sin embargo, 'la chica Ye-yé' afrontó con fuerza la enfermedad y le plantó cara: "Después de la quimio, me pondré un pañuelito en la cabeza y saldré, pero que me dejen también llorar un poquito", reveló en 2014.

Tras esto, la actriz volvió a tomar el timón de su carrera y se embarcó en nuevos proyectos en cine y teatro.

El hijo de Concha Velasco pide intimidad mediática

Manuel Díaz siempre se ha mostrado dispuesto a hablar con los medios de comunicación sobre el estado de salud de Concha Velasco. Pero todo apunta a que las últimas semanas no han sido nada fáciles para la familia.

Fue Manuel quien pidió a la prensa que necesitaban un descanso de toda la presión mediática a la que se estaba sometiendo a la familia: "Por favor, necesitamos ya un poco de paz. De privacidad. De intimidad médica, lo ruego de corazón", confesaba a los medios.

Según ha trascendido a la prensa, las visitas a la actriz habrían sido restringidas, para no agotarla.