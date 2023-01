Concha Velasco necesita esta máquina para respirar y tiene prohibido contarlo

Concha Velasco ha empezado el año con buen pie: su salud ha experimentado una mejoría notable y le han dado el alta hospitalaria. Su hijo Manuel, que se dedica a dirigir obras de teatro, ha tomado las riendas porque ella no puede hablar con la prensa. La revista Vanitatis asegura que le han prohibido hablar con ningún periodista, cuentan que no puede utilizar su teléfono móvil.

Concha Velasco necesita una máquina para poder respirar, a pesar de que le hayan dado el alta después de haber superado el susto. Según el medio citado anteriormente, “seguiría necesitando portar con una bombona de oxígeno debido a sus problemas de respiración”. Lo más importante es que no cuente nada, ella no puede hablar con ningún medio, pero sus hijos sí y lo están haciendo muy bien.

Concha puede estar tranquila porque Manuel tiene una educación exquisita y está aclarando todas las dudas. La dama de la interpretación está recuperándose bien, pero no puede permitirse el lujo de conceder entrevistas a todos sus amigos. Hay periodistas que han compartido muchas vivencias con ella y que están preocupados, pero ahora es inviable que reaparezca.

Concha, siempre siguiendo a Vanitatis, tiene prohibido contar lo que le está pasando porque no puede someterse a ninguna presión. No hay nada malo ni oculto, por eso su familia ha explicado con detenimiento cuál es la verdadera situación de la actriz. Todos los medios coinciden en lo mismo: los hijos de Velasco están haciendo una labor brillante.

Velasco es una mujer fuerte, de hecho no estaba previsto que le dieran el alta tan pronto, pero no ha parado hasta conseguirlo. Las fiestas navideñas son importantes para ella y no quería pasarlas en el hospital, por eso ha hecho un pequeño esfuerzo. Está muy animada y, según el diario 20 Minutos, tiene fuerza y ganas para seguir luchando.

Concha Velasco de seguir un tratamiento estricto

Concha tenía problemas de movilidad cuando ingresó en su residencia y gracias a los profesionales del centro mejoró bastante. Manuel contó que en ocasiones podía levantarse ella sola y dar algunos pasos, siempre cuando estaba vigilada. Eso es lo que más les gusta del complejo: la actriz está atendida de forma constante, que es lo que se merece.

Velasco es una estrella y su familia solamente ha pedido una cosa: que la prensa le deje envejecer tranquila y sin agobios. Los reporteros están cumpliendo con esta petición porque a cambio están recibiendo grandes favores por parte de la familia. Ella no puede coger el teléfono ni dar información, pero sus hijos han ocupado este puesto y no han dejado espacio a la especulación.

La ex de Paco Marsó tiene amistad con muchos informadores, pero ahora no puede charlar con ninguno por el bien de su futuro. Sí continúa viendo a sus amigos famosos, como por ejemplo a Susana Uribarri, quien ha tranquilizado a los seguidores de la artista. Según cuenta, está mucho más tranquila y la cabeza le funciona perfectamente, no tiene problemas en este sentido.

Concha Velasco no podrá hacer esto en un tiempo

Concha, atendiendo a los datos publicados en Vanitatis, tendría otra prohibición: mantener “largas conversaciones” con los medios. Sus hijos ya se han encargado de esto y está todo solucionado, así que ella no tiene motivos para romper su silencio. Lo único que importa es que esté bien y que pueda respirar sin ayuda de la máquina cuanto antes.

Velasco, según cuenta Manuel, debe tomar precauciones porque “su salud se ha debilitado de manera rápida”. Ahora solamente debe ser paciente y esperar a que el tratamiento funcione, ya está dando los primeros resultados.

