Concha Velasco no se esconde: las imágenes que muestran su salud real

Concha Velasco atraviesa un momento de su vida en el que su maltrecha salud le está jugando malas pasadas. Lo cierto es que después de cumplir este martes 29 de noviembre los 83 años de edad, existe una gran preocupación por la vallisoletana.

Concha Velasco ha pegado un bajón físico más que notable desde que se retirase hace un año de los escenarios. Con todo, en su 83 aniversario, ha recibido varias visitas de amigos y familiares para festejar con ella otro año más de vida.

Y todo a pesar de que las circunstancias no sean las mejores para ella. Tanto José Sacristán, Cayetana Guillén Cuervo y Manuel Velasco, hijo de Concha Velasco, se han pasado por la residencia de Las Rozas en la que vive. Lo cierto es que allí reside la artista desde principios del presente año.

Concha Velasco está pasando por un momento delicado

El primero de ellos, José Sacristán, ha trabajado en varias ocasiones en el mundo del cine y del teatro con Concha. Este no ha querido dejar pasar este día visitándola en su residencia, algo que ha emocionado, sin lugar a dudas, a esta mujer nacida en Valladolid.

| GTRES

Preguntado por los medios a la salida de la residencia, Sacristán ha asegurado que su amiga "está flojita, pero bien". Y que le ha hecho mucha ilusión visitarla aunque no se encuentra en su mejor momento.

Concha Velasco y las imágenes que confirman lo peor sobre la salud

"Está delicada, pero siempre será La chica ye-ye, eso no hay quién pueda con ella. Le he traído un regalito. Tiene una lucidez bárbara, pero que voy a contar yo que no sea una imprudencia", decía.

Lo cierto es que el bueno de José Sacristán ha dejado caer con sus palabras que su amiga está bastante delicada de su salud. A pesar de haber vivido un día tan emotivo con ella, sabe que no será fácil remontar este bache tan complicado.

| GTRES

Además, Manuel Velasco no ha faltado a la cita de este día tan importante para su madre. Aunque no haya dado unas extensas declaraciones, sí que ha confirmado a los reporteros que su madre está bien. También ha dicho que tenía muchas ganas de verla en esta fecha tan especial.

Por si fuera poco, la actriz de Las chicas de la Cruz Roja ha tenido la visita de Cayetana Guillén Cuervo. Hablamos de una persona que ha estado muy unida a ella. E incluso ha dicho emocionada cómo recordaba que su padre, Fernando Guillén, siempre la felicitaba por teléfono cuando era su cumpleaños.

Una situación sobre la que no quiere hablar esta familiar

En los últimos días, también era preguntada por el estado de su tía Manuela Velasco, pero rechazaba contestar a ello. Rehuía a la pregunta de los periodistas. Por lo que todo parece indicar que Concha Velasco está pasando una situación realmente acuciante.

Lo cierto es que será difícil verla remontar, a pesar de la tristeza que provoca ello a los millones de seguidores que tiene en toda España y parte del mundo. Su legado artístico siempre quedará en la retina de las muchas generaciones que disfrutaron con ella viéndole actuar en el cine, teatro y televisión.

| GTRES

Ahora, arropada por los suyos, como ha sucedido en el día de su 83 aniversario, Concha está en las mejores manos y seguro que intenta salir de esta. Eso sí, las últimas declaraciones de Sacristán han dejado más que preocupados a todos los que la quieren.