El comentario de Alessandro Lequio que hunde al más débil de los Pantoja

Alessandro Lequio ha conseguido convertirse en colaborador fijo de la sección de El programa de AR por su vehemencia al abordar los temas. Y precisamente esta la ha sacado a relucir estos días para arremeter duramente contra la persona más débil en estos momentos del clan Pantoja. Nos estamos refiriendo a Anabel, que no está en su mejor etapa tras haber perdido recientemente a su padre.

El italiano ha sido muy contundente contra ella al hablar de su matrimonio con Omar Sánchez.

Alessandro Lequio no se corta

El ex de Ana Obregón ha visto que esta semana Omar ha concedido una entrevista a Lecturas con su nueva pareja, Marina Ruiz. Entrevista en la que, de manera más o menos directa, deja en entredicho a su exmujer.

Este tema, como no podía ser de otra manera, ha sido tratado en El programa de AR. Y allí ha sido donde Pepe del Real ha dado datos de la citada exclusiva.

Ha relatado que se había hecho antes de que falleciera Bernardo y que la revista decidió no publicarla hasta ahora para no herir a Anabel. Sabía que ella estaba sufriendo por la situación y que no se merecía en este instante conocer las 'lindezas' que le dedicaba el canario.

Es más, el compañero de Alessandro ha explicado que, al fallecer el familiar de la joven, el surfista pidió que se rebajara el tono de las cosas que había dicho. No quería ahondar en el dolor de ella, pero fue tarde, porque la joven se enteró de las mismas. Así, aunque Omar acudió al tanatorio a darle el pésame, era tarde para limar asperezas y Pantoja ha dejado de seguirle en redes.

Ante todo lo explicado, Lequio ha decidido tomar la palabra para atacar sin piedad a quienes fueron marido y mujer. Ha dicho: “Lo que deberían reconocer de una vez es que su boda fue una estafa. Se casaron por obligación contractual cuando la relación ya estaba absolutamente rota”.

En este punto ha sido cuando ha 'dado caña' a Anabel exponiendo el porqué acabó con su matrimonio. Lo ha hecho afirmando: “Ella no soportaba que su pareja fuese famosa”.

Este último pensamiento de Lequio ha sido respaldado en cierta medida por Marisa Martín Blázquez. Ha manifestado: “Ella no quería que saliera en televisión porque, de alguna manera, quería evitar estas cosas que están sucediendo ahora”.

Alessandro Lequio es consciente de que el tema da mucho juego

El 'conde' ha visto que el divorcio entre la joven Pantoja y Omar da mucho de lo que hablar. Y más después de la entrevista del surfista. Eso sí, hay opiniones de todo tipo al respecto.

Alessandro ha sido testigo de que Marisa, por ejemplo, tiene claro que a Anabel le va a dar igual lo que su ex haya contado. Sí, porque “ella tiene ya su vida y su pareja”.

Sin embargo, Joaquín Prat no ha estado de acuerdo. Para él, “yo no sé si teniendo en cuenta que ella acaba de perder a su padre es oportuna esta exclusiva. Es cierto que Omar tiene derecho a hablar, porque Anabel lo hizo de él en Supervivientes y precisamente no lo dejó en buen lugar, pero quizás no es el momento idóneo”.

A esto ha añadido que a la sobrina de Isabel Pantoja le afectará la exclusiva, más tras perder a su familiar y que este le haya dejado asuntos por resolver. Entre estos se ha referido a que el hijo no legítimo de él quiere ser reconocido como tal y al 'desamparo' de vivienda en el que se encuentra la viuda, Junko.

