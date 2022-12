Christian Gálvez habla de las hijas de su novia: 'Me toca las narices'

Christian Gálvez no ha tenido ningún problema en señalar a las hijas de su actual pareja para intentar dar su punto de vista acerca de una de las polémicas más sonadas de los últimos días. Y es que, desde que comparte la vida con estas dos pequeñas, está más sensibilizado con el tema.

Hace casi una semana que los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de una inesperada noticia. Durante la última fiesta que Unicorn Content ha organizado para celebrar la Navidad, Alba Carrillo y Jorge Pérez fueron pillados en una actitud de lo más cariñosa.

| Mediaset

Y, aunque el guardia civil ha asegurado por activa y por pasiva que entre él y su compañera no hubo nada, la modelo ha dejado muy claro que las imágenes no mienten.

Por eso, y cansada de las mentiras que supuestamente va contando el compañero de cadena de Christian Gálvez, Carrillo ha querido dejar muy clara la postura que va a adoptar a partir de ahora.

Y es que, aunque durante todos estos días ha intentado no dejar en mal lugar al ganador de Supervivientes 2020, durante la última entrega de Nos hemos liado, el podcast de MTMAD, ha asegurado que esto se ha acabado.

"Yo voy a dejar de protegerle porque luego te enteras de lo que dice por detrás… Ahora vas a aguantar tú, guapo. Yo me callo, pero me voy calentando… Está bueno y es mi amigo o era mi amigo porque me he dado cuenta de que le estoy protegiendo y él a mí poco. A mí me ha dejado a los pies de los caballos".

Ahora, Christian Gálvez ha sido el último que ha salido públicamente a hablar de este escándalo. Y es que, tal ha sido la repercusión que ha tenido esta supuesta infidelidad, que el presentador no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir públicamente su punto de vista. Y, para ello, ha decidido utilizar un ejemplo que le pilla muy de cerca.

Christian Gálvez considera que hay varios problemas

Christian Gálvez ha utilizado a las hijas de Patricia Pardo como ejemplo de lo mal que se está tratando el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Y es que el mostoleño considera que las verdaderas víctimas de esta polémica son los menores.

Durante una entrevista para Ya es mediodía, el presentador de Mediaset España no se lo ha pensado dos veces a la hora de poner encima de la mesa el verdadero conflicto de esta deslealtad: la inmoralidad.

| Mediaset

El escritor considera que, en este caso en particular, la traición de sus compañeros ha sido el verdadero problema. Y es que fueron algunos trabajadores de Unicorn Content los que grabaron y difundieron esta escena, con la única justificación de que son personajes públicos.

"En ese tema en particular hay un problema de infidelidad, que es grave. Hay un problema de lealtad, que te graven los compañeros, es grave. Y luego hay otro problema de difusión, altruista o interesado… Es que hay muchos problemas que se mezclan ahí".

Pero lo que verdaderamente le ha molestado a Christian Gálvez es el poco respeto que se está teniendo por los hijos de ambos. Y es que, cuando le han preguntado si es "ético que se graben y se difundan imágenes de personas famosas", ha sido muy tajante.

| Telecinco

"A mí es algo que no me ha terminado de molestar mucho hasta que he estado con mi pareja actual, que tiene dos niñas pequeñas. Entonces, depende de cómo te traten y cómo se pongan, a mí me toca bastante las narices".

"Sí que es verdad que en el 95% de los casos han sido muy amables, muy discretos, se han puesto a una distancia determinada para no inmiscuirse mucho en la vida de las peques", ha sentenciado Christian Gálvez.