Christian Gálvez ya sabe si su exmujer le ha perdonado y por qué

Christian Gálvez hace justo un año sorprendió a todo el mundo al desvelarse que le había pedido la separación a su mujer, Almudena Cid. Esta decisión, que a ella también la dejó boquiabierta, la ha hecho sufrir y más cuando vio que pronto él empezó a salir con Patricia Pardo. Sin embargo, parece que ahora la exgimnasta ha superado lo sucedido e incluso perdona al presentador.

Así lo ha dejado de manifiesto indirectamente con las palabras que ha pronunciado ante los medios en un acto solidario. El tiempo y reencontrarse consigo misma le han servido para olvidar al madrileño y todo lo pasado.

Christian Gálvez escucha la actual postura de Almudena Cid

El presentador de25 palabras ha podido ver que su exmujer lo ha pasado muy mal con la ruptura, pues le pilló absolutamente desprevenida. Tal es el dolor que padeció que la madre de ella no dudó en atacarlo públicamente. Lo tachó de manipulador y de mentiroso, entre otras cosas.

Christian se ha mantenido en silencio ante los reproches públicos, ha preferido centrarse en su nueva vida al lado de Patricia. Eso sí, ha deseado que Almudena superara la separación y se recuperará del sufrimiento. Y parece que este momento ha llegado.

Gálvez ha oído a la exgimnasta hablando con la prensa en el brindis solidario de Protos, donde se han donado 10.000 € a la Asociación Yo Nemalítica. En dicha entrevista, ella ha hablado de esta causa, pero también de su vida privada. Ha confesado que va a pasar la Navidad “en familia, con mis padres, mis hermanos, mi cuñada y mi sobrino”.

“Con ganas de comerme unas castañas por Vitoria. Yo soy de cenar con ellos tranquilos, porque es algo que no puedo hacer habitualmente porque vivo lejos. Entonces, cuando voy un simple paseo con mi padre o comer castañas con mi madre eso es un lujo”.

| GTRES

De igual modo, ha relatado el buen momento que está viviendo y que ha dejado atrás mucho lastre. Lo ha hecho diciendo: “Estoy muy paciente, muy tranquila e intentando descodificar cosas que yo tenía adquiridas. Estoy intentando romper patrones que tenía adquiridos en mi vida y necesitaba reencontrarme”.

En este instante se ha querido saber si ya ha acabado con todos los lazos existentes posibles con Christian. Y aquí se ha puesto muy seria: “Lo que es actualidad para vosotros, para mí ya no lo es. Estoy muy feliz porque me he reencontrado”.

Christian Gálvez conoce la situación sentimental de Almudena

El novio de Pardo ha visto que Cid ha sido muy tajante en sus respuestas. Ha dejado claro que no piensa en lo que les unió ni quiere saber nada más de él.

A llegar a este punto a la vasca le ha ayudado el tiempo y el apoyo de su familia y de sus amigos más cercanos. Pero también el que parece que ha vuelto a encontrar el amor en brazos del exfutbolista Gerardo Berodia.

| Trendings

Por este motivo, la prensa no ha obviado preguntar a la ex de Christian sobre su supuesto romance con aquel. Y al respecto solo ha dicho: “Yo no quiero hablar del tema, pero es un chico muy guapo”.

Vamos, que un año después de la controvertida separación, Gálvez y Almudena parece que han rehecho sus respectivas vidas y están felices. Vuelven a sonreír, han tomado nuevos rumbos profesionales y personales, y confían en que el 2023 sea mucho mejor que el año que está a punto de acabar.

