Christian Gálvez descubre cuál es la verdadera salud de Cristina Medina

Christian Gálvez recibe cada día en su programa 25 palabras a muchísimos famosos, con los que departe de varias cuestiones que atañen al personaje en cuestión.

En ocasiones, la curiosidad de Christian Gálvez se centra en la salud de sus invitados cuando han tenido un reciente problema de salud. Así, este ha tenido como invitada a una de las actrices más queridas y que peor lo ha pasado en los últimos tiempos.

Estamos hablando de Cristina Medina, la icónica actriz de La que se avecina y que ha reaparecido tras varias semanas sin hablar ante los medios. Lo ha hecho confesando cómo ha llevado su tratamiento contra el cáncer que sufría desde hace tiempo.

Christian Gálvez conoce, al fin, cómo se encuentra la actriz

Por suerte para ella, hace dos meses que confirmó que había superado la enfermedad. Y ahora la hemos visto radiante en el plató de 25 palabras, concretamente este martes 17 de enero.

| Europa Press

A pesar de que la actriz ha dejado La que se avecina por la enfermedad que padeció, esta se ha animado a acudir al recién estrenado programa de Telecinco. Y Christian Gálvez le ha recibido con los brazos abiertos.

Su paso por el programa no dejaba diferente a nadie. Ella formaba parte del equipo de Mónica y Mariam Hernández, y ha protagonizado un momento simpático en la primera prueba del formato.

Y es que su compañera Mariam intentaba que ella adivinase la palabra 'chiste' y le daba la siguiente pista: "Christian Gálvez, principio", provocando las risas del público.

Christian Gálvez la recibe en su programa tras un duro tratamiento

La actriz ha pasado una tarde entretenida, rodeada de unos compañeros que se han alegrado de ver cómo estaba recuperada del cáncer que le diagnosticaron en 2021.

| TELECINCO

Hace poco, pudimos verla en otro programa de televisión, pero en este caso en Antena 3. Y es que fue invitada al veterano espacio que presenta desde hace unos años Roberto Leal.

En Pasapalabra, Medina estaba satisfecha por cómo había avanzado su tratamiento y así se lo contaba al presentador sevillano.

"¿Cómo estoy? Viva y bien, estoy bastante bien, encantada de estar aquí", sostenía la sevillana. "Es una alegría auténtica tenerte aquí. Has estado unos meses pasándolo bastante mal. Has superado un cáncer de mama", le respondía Leal.

"No es algo que esté ahora mismo en mi mente"

Para gran satisfacción de sus seguidores, la artista parece que vuelve a la vida normal, aunque con el lamento de no haber podido estar en la temporada 13 de La que se avecina. En cuanto a las grabaciones de la temporada 14, no ha despejado las dudas en una entrevista reciente en Menudo cuadro.

"También se está tergiversando mi participación en la temporada 13 de La que se avecina. Si no he estado en la temporada 13 es porque he estado mal de salud. ¿Estaré o no en la 14? No lo sé".

| Atresmedia

"No es algo que esté ahora mismo en mi mente porque estoy viviendo el presente, que no tiene nada que ver con el pasado. Y no sé qué va a ocurrir en el futuro. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión, se tomará", exponía.

A pesar de haber vuelto al medio televisivo, la conocida actriz de la serie de los hermanos Caballero no quiere correr ni dar más muchas más pistas. Lo que sí necesita es tranquilidad y estar con los suyos, esas personas que tanto le han apoyado en el proceso de su tratamiento contra el cáncer.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp