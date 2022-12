Christian Gálvez descubre dos cosas de la hija de Patricia Pardo que cambian todo

Christian Gálvez afronta una Navidad diferente gracias al paso que dio hace unos meses: separarse y empezar otra relación. La primera bomba fue romper con Almudena Cid y la segunda enamorarse de Patricia Pardo, pero la situación ya es estable. Es cierto que en un primer momento hubo mucho revuelo, pero después todos comprendieron que el amor puede con cualquier causa.

Christian Gálvez es muy reservado con su vida privada, pero no tiene ningún reparo a la hora de hablar de su nueva novia. Ella es más prudente, por eso no tratan temas que afecten a su intimidad, aunque ha hecho dos excepciones en la misma semana. Gálvez ha descubierto gracias a Patricia que la hija de la presentadora tiene un poder especial: adivinar números en la Lotería.

Christian ya sabe que su pareja ha ganado 100 euros gracias a que su hija le recomendó que eligiera un número en concreto. Pero eso no es todo, hay otro secreto que ha salido a la luz y que también cambia la historia: pronto serán uno más. Pardo debe regalarle a su pequeña un hámster porque “ha sido muy buena durante el año” y se lo ha pedido a Papa Noel.

Christian ha descubierto que Papa Noel ha conectado en directo con El Programa de AR y ha hablado con la presentadora. Ha reconocido que a partir de ahora tendrá que compartir su casa con un ratón porque es uno de los grandes sueños de su niña. La joven se ha esforzado mucho para que su madre le dé permiso y por fin va a hacer realidad su sueño.

Gálvez sabe que todo ha cambiado: Patricia ha roto una barrea a la hora de hablar de su familia y ya no hay marcha atrás. Tiene motivos suficientes para estar orgullosa de su pequeña, a pesar de que seguirá protegiendo su identidad hasta el final. Por eso no se achanta a la hora de hablar de su presencia, todo lo contrario, cada vez trata el tema con más normalidad.

Christian Gálvez debe tener mucho cuidado

Christian ha confesado que no se siente del todo cómodo estando en el centro de la noticia, pero no puede hacer nada por evitarlo. Entiende que tanto él como su nuevo amor se han convertido en la pareja del momento y muchos medios están hablando de ellos. No tienen escapatoria y lo mejor es darle normalidad a la noticia, de hecho eso es justo lo que han hecho.

Gálvez no se ha escondido en ningún momento, empezó con Patricia después de romper con Almudena Cid. Nunca ha hecho nada malo, simplemente ha disfrutado del momento y se ha dedicado a vivir una nueva experiencia. Con Almudena era más reservado y ahora está saboreando la popularidad desde la distancia, una posición muy cómoda.

La sustituta de Ana Rosa Quintana ha desvelado los dos secretos de su hija: que tendrá un hámster y que tiene poder de predicción. Es una joven muy responsable, pero apenas hay fotos de ella porque sus padres quieren que permanezca en el anonimato. El exmarido de Pardo se lleva fenomenal con el antiguo líder de Pasapalabra, de hecho son buenos amigos.

Christian Gálvez vive su Nochebuena más emotiva

Christian ha empezado una nueva vida, por primera vez vivirá la noche más emocionante del año al lado de su novia. No han trascendido demasiados detalles, pero viven juntos y lo más probable es que todas las fiestas las disfruten de la misma forma.

Patricia Pardo es una de las grandes estrellas de Telecinco, gracias a ella El Programa de AR sigue siendo líder de audiencia. Ana Rosa Quintana tuvo que ausentarse y su sustituta la cubrió mejor que nadie.

