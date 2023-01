Christian Gálvez desconoce si su novia superará lo último que ha pasado

La triste noticia del fallecimiento de Elena Huelva, sin duda alguna, ha marcado a todos aquellos que siguieron su larga lucha contra el cáncer. No solo ha dejado una gran huella a aquellos que estuvieron acompañando a la joven en sus últimos momentos, sino también a los que estuvieron pendientes de su salud en la distancia.

Justamente, la novia de Christian Gálvez, Patricia Pardo, fue una de las tantas personas que fueron testigos de cómo afrontó esta dura enfermedad la influencer. Y, pese a que no tuvo el placer de conocerla, lo cierto es que la periodista está muy sentida con la muerte de la sevillana.

De hecho, nada más anunciar la trágica noticia en El programa de Ana Rosa, la pareja de Christian Gálvez no pudo evitar emocionarse al recordar a la gran Elena Huelva.

Patricia Pardo, rota de dolor por el fallecimiento de Elena Huelva

Fue este martes pasado, 3 de enero, cuando se confirmó que Elena Huelva había perdido su batalla contra el cáncer. La joven se convirtió en todo un ejemplo a seguir por visibilizar con dureza todo el proceso de su dura enfermedad.

Así fue como, poco a poco, la sevillana empezó a ser un personaje reconocido en redes sociales y, sobre todo, muy querida por todos. Pero, finalmente, tras cuatro largos años de lucha, la joven falleció, dejando un gran vacío a todos aquellos que la seguían.

En todos estos días, una gran mayoría de medios de nuestro país se ha hecho eco de esta triste noticia, que, sin duda, ha sido la peor que se podía recibir nada más empezar el año 2023. Entre todos ellos se encuentra El programa de Ana Rosa, donde la novia de Christian Gálvez se pronunció sobre el fallecimiento de la andaluza.

La presentadora abordó este tema al final de la mesa política y, por la emoción que se podía notar en su voz, fue evidente que la pérdida de la joven le había afectado profundamente.

"Se nos pone un nudo en la garganta y en el estómago. Tengo que anunciar el fallecimiento a los 20 años de Elena Huelva, que fue diagnosticada de cáncer a los 16 años", empezaba diciendo la pareja de Christian Gálvez.

"No me gustaría caer en los tópicos, pero es que es tan complicado reconfortar a una familia en estas circunstancias, hablar de una niña que fue un símbolo para muchas personas", proseguía.

"Ella fue atrevida y osada. Mostró la crudeza del cáncer desde dentro, con muchísima valentía, siempre con una sonrisa, llena de optimismo", matizó la novia de Christian Gálvez casi al borde del llanto.

Como ella misma reveló, no llegó a conocer en persona a la joven, pero, a pesar de ello, explicó que estaba destrozada por su muerte. "Si nosotros estamos así de heridos, imagínense cómo debe de estar la familia. Quiero dar el pésame a todos ellos, y en especial a su hermana, Emi, que sabemos que siempre ha estado a su lado".

La novia de Christian Gálvez sobre Elena Huelva: "Ha dejado huella"

"Ella siempre ha dicho que sus ganas ganan. Yo lo creo de verdad. Ella nos dijo en uno de sus mensajes que ella ganó hace mucho tiempo y lo creo de corazón, porque para qué sirve tener una vida longeva, si al final no dejas huella o no la has vivido plenamente", prosiguió.

"Ella lo ha hecho, no hay más que ver cómo hablan de ella sus seres queridos", aseguraba la novia de Christian Gálvez. Tras estas palabras, el espacio matutino emitió un vídeo en el que se subrayaba la importancia de seguir invirtiendo para investigar contra el cáncer.

"Es que hay que reivindicarlo y utilizar cualquier plataforma que esté a nuestro alcance para pedir que se siga investigando. Para evitar que se produzcan situaciones tan dramáticas", apoyaba la pareja de Christian Gálvez.

