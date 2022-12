Christian Gálvez: lo que han contado de su boda con Patricia Pardo

Christian Gálvez ha regresado a las tardes de Telecinco con más fuerza que nunca, pero eso no siempre genera buenas consecuencias. No se siente cómodo hablando de su vida privada y en los últimos tiempos está demasiado expuesto, sobre todo desde que se separó. Enseguida comenzó con Patricia Pardo y ahora forman una de las parejas más estables de la crónica social, por eso suenan campanas de boda.

Christian Gálvez prefiere no hablar del tema, pero sí ha declarado su amor a los cuatro vientos en una infinidad de ocasiones. Tiene un lema con su novia: “Si son rosas florecerán”, una frase que repite siempre que quiere enviar un mensaje cariñoso. Ana Terradillos, una de las compañeras y amigas de Patricia, ha hecho saltas las alarmas al hablar del enlace más esperado.

Christian se ha quedado de piedra porque no quería que el tema fuera público y sabe que los espectadores lo van a malinterpretar. Lo que han contado de su boda es que podría celebrarse próximamente, pero él no ha confirmado ni desmentido. Todo ha surgido a raíz de un comentario que ha hecho Ana sin mala intención, no quería ofender ni generar ninguna polémica.

“Patri, a ti no te pregunto si te casas porque faltaría más, el año que viene ya nos lo pensamos mejor”, le comentó en El Programa de AR. La novia de Gálvez se quedó sin palabras, no sabía que decir porque sabía que se iba a desatar un buen revuelo. Han fechado el evento en 2023, pero lo han hecho los amigos de la pareja, ellos todavía no han dado ningún paso adelante.

Christian está centrado en 25 Palabras, un concurso que ha llegado a las tardes de Telecinco para sustituir a Sálvame. Los colaboradores de Jorge Javier Vázquez están preocupados porque ahora el programa solamente durará tres horas. Sin embargo, los espectadores no han terminado de comprar el proyecto de Gálvez y exigen que regrese el corazón a las tardes de la cadena.

Christian Gálvez está consiguiendo algo importante

Christian desapareció de Telecinco porque los dueños de Pasapalabra tuvieron una serie de problemas con la cadena. Ahora el concurso se emite en Antena 3 y lo presenta Roberto Leal, pero el novio de Patricia Pardo ha encontrado otro producto exitoso. 25 Palabras se ha estrenado con fuerza y ha conseguido una audiencia parecida a la que hace la competencia.

Gálvez ha logrado que su vida privada quede al margen de la prensa, por fin puede centrarse en su trabajo y dejar de dar explicaciones. Afortunadamente conoce el negocio mejor que nadie, por eso actuó de una forma inteligente: nunca ocultó nada. Siempre ha ido con la verdad por delante, a pesar de que no ha contado nada sobre su separación de Almudena Cid.

El presentador podría contraer matrimonio de nuevo, de hecho se ha especulado hasta con la posibilidad de que sea padre. Supuestamente es un reto en su vida y esa sería una de las causas por las que rompió su matrimonio con la gimnasta. De momento Ana Terradillos ha insinuado que el enlace está cerca, aunque no se conocen demasiados detalles.

Christian Gálvez sabe que su novia está apurada

Christian conoce bien a Patricia y es consciente de que la broma que hizo su compañera le ruborizó. “Cómo es la Terradillos. Le gusta meterse en jardines, pero todavía más que me meta yo en ellos”, comentó con una sonrisa.

Gálvez ha sabido torear la tormenta mediática con una gran destreza porque ante todo es un gran profesional. Los espectadores estaban deseando volver a verle, por eso le han recibido con los brazos abiertos. Esto genera una consecuencia negativa: la desaparición de Sálvame está cada vez más cerca.

