Chenoa destapa el pacto que hizo con sus jefes de ‘Operación Triunfo’

Chenoa lleva unos meses en los que es noticia por todo menos por su trabajo. Recientemente, lo ha sido por su distanciamiento con Rosa López e incluso por la difícil situación que vive su padre biológico. Y ahora ha vuelto a ser protagonista por una confesión sobre Operación Triunfo que ha realizado y que ha sorprendido a todo el mundo.

Nos estamos refiriendo a que ha descubierto el pacto de silencio que hizo con la organización del programa. Pacto al que llegaron después de que ella descubriera una información valiosa que la afectaba a sí misma y a todos sus compañeros.

Chenoa destapa el acuerdo

La cantante de Cuando tú vas ha acudido estos días como invitada al pódcast La Pija y La Quinqui. Allí ha hablado de diversos temas y, entre ellos, de Operación Triunfo. Así ha desvelado que en dicho concurso ella consiguió que le respetaran la rutina de leer el periódico todos los días, eso sí, lo leía de forma sesgada.

En concreto, ha explicado: “Las cámaras de esa época se veían porque eran antiguas y no estaban ocultas. Yo siempre me ponía con el periódico y un café, era la única que leía el periódico porque tenía esa manía. Y me la respetaban”.

A esto ha añadido: “La primera semana vi que tenía un trocito recortado, que habían quitado. Era para que no supieras nada de lo que estaba pasando, solo noticias normales, de fútbol y demás. La segunda semana veo que cortan un cuarto de la hoja”.

“Yo pensé: «¿Esto arranca o yo soy tonta?». La tercera semana mitad de la hoja y una semana que estaba una hoja entera que no estaba directamente”.

| TVE

En este punto es cuando Chenoa ha revelado la información inesperada a la que tuvo acceso por error. Ha dicho: “A la quinta semana, de repente, empiezo a leer y veo que se han olvidado de quitar las hojas. Y eran cuatro hojas poniendo a caldo a todos los concursantes”.

“Yo estoy leyendo eso y veo que la cámara enfoca para mí y le hago el gesto de que vaya tela lo que estaba leyendo”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Al descubrirse lo que había pasado, la cantante ha reconocido que “oí a todo el mundo bajando corriendo y quitándome el periódico. Yo dije: «Os voy a dar esto que acabo de leer. No le conviene a ninguno de mis compañeros saberlo, pero a mí tampoco me conviene que sepan que yo lo sé, porque no quiero contarlo»”.

De ahí que llegó a un acuerdo con las altas esferas de OT: “Entonces, hagamos el pacto de que aquí no ha pasado nada”.

| Trendings

Una confesión ante la que uno de los presentadores del citado pódcast ha añadido: “Y ese pacto se ha roto 23 años después”.

Chenoa, en evidencia por sus compañeros

Laura Corradini se ha convertido en noticia por esta confesión, pero también por otra declaración que ha molestado a algunos concursantes de Operación Triunfo. Y es que ha afirmado: “Tengo muy claro por qué quede cuarta, nunca fui nominada por lo que tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época”.

“Ese tipo de actitudes en una mujer están muy mal vistas, incluso hoy. Imagínate en los 2000”.

| TVE

Ante estas palabras, muchos de los integrantes de dicha edición no se han quedado callados, como ha mostrado Socialité. Nuria Fergó, por ejemplo, ha manifestado sobre las palabras de la mallorquina: “Eso para mí es una tontería. Como no ha pasado, perder el tiempo, eso no va conmigo”.

Y Verónica ha seguido en esa misma línea: “Esos comentarios después de 20 años me parecen… Puf”.

Aunque el más crítico ha sido Javián: “Chenoa es Chenoa porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Si ella hubiese entrado ahora en el concurso, seguiría ganando Rosa”.