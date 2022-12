Chelo García-Cortés habla de sus problemas de salud: 'Me moría'

Chelo García-Cortés es todo un referente en cuanto a la prensa del corazón se trata. La periodista lleva toda una vida a contar los entresijos de los personajes más importantes de nuestra sociedad. Ahora, Chelo viene dispuesta a enfrentarse a todos sus demonios con unas memorias que no dejarán indiferente a nadie.

La periodista ha publicado el libro que recoge algunos de los capítulos más importantes de su vida, pero también los más duros. Entre ellos, se encuentran sus relaciones de pareja, la fama, y los problemas de salud que ha tenido que atravesar y le han dejado huella.

Chelo García-Cortes habla abiertamente sobre los problemas de salud

Para la periodista no ha sido tarea sencilla escribir este libro, ella tenía claro desde el primer momento que no sería ella quien lo escribiese. Para Chelo era imposible escribir sobre su propia vida, así que delegó en una fiel compañera para que lo hiciese.

La periodista se ha tenido que enfrentar a duros momentos en su vida, lo cuales le producen mucho dolor revivir. Entre ellos, los problemas de salud mental que tuvo su madre:

"Mi madre vivía en el psiquiátrico, pero cuando venía a casa, yo lo que notaba era que mi madre unas veces era una mujer bellísima y otras veces no se levantaba de la cama", confiesa para Diez Minutos.

Pero además, los últimos años no han sido nada sencillos para la periodista. Chelo García-Cortes se ha visto envuelta en un sinfín de problemas económicos por los que ha tenido que tomar decisiones que nunca hubiese imaginado como ir a Supervivientes.

Pero, sin duda alguna, uno de los mayores quebraderos de cabeza han sido sus problemas de salud. La colaboradora de Sálvame ha tenido que enfrentarse a duros varapalos a la salud. Uno de ellos, la caída que sufrió hace unos meses y que la tuvo totalmente alejada de la televisión:

"El más terrible, la caída que tuve a finales del pasado mes de mayo. Me rompí el radio en la zona de la muñeca. Me operaron y por la que he estado de baja dos meses y medio, me moría", confesaba a Rosa Villacastín.

Para desgracia de la periodista, a esta dolencia se le sumó la de su mujer Marta, quien también sufrió una aparatosa caída:

"Marta se rompió el calcáneo del pie derecho. Ha sido horrible, porque ver a Marta arrastrándose porque no podía andar, para mí ha sido muy duro. He tenido traspiés en mi vida, pero esto ha sido un toque de atención por hacer cosas que no deberíamos hacer a nuestra edad", confiesa a la revista anteriormente citada.

Para la periodista, ha sido uno de los años más duros de su vida, donde ha llegado a temer por su futuro:

"He sentido mucho miedo por mí y por Marta. Miedo a quedar mal de la mano, porque estoy a punto de cumplir los 71, y al pertenecer a una generación tan activa, verme en casa sin poder moverme fue duro. Yo no quiero dejar de trabajar ni me voy a jubilar", afirma.

Chelo García-Cortés no piensa dejar Sálvame

Mucho se ha especulado sobre el futuro de la colaboradora en Sálvame. En las últimas semanas se ha llegado a asegurar que la periodista planteaba marcharse al Programa de Ana Rosa.

Sin embargo, Chelo lo tiene claro, no piensa dejar el programa y mucho menos irse a AR:

"Es totalmente falso. Yo no he pedido trabajo ni a Ana Rosa ni a nadie más, yo sigo en Sálvame porque me siento muy a gusto", sentenciaba. Por ahora, Chelo está muy centrada en su programa, y sobre todo, en su relación con Marta, el motor de su vida.